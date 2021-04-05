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"Как чувствовал!" Убийство алабая в селе под Бахчисараем возмутило всех
"Как чувствовал!" Убийство алабая в селе под Бахчисараем возмутило всех
В селе Ароматное Бахчисарайского района 82-летний пенсионер застрелил из охотничьего ружья собаку. Утверждает, что пес на него бросился. Хозяин убитого... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T08:00
2021-04-05T09:51
республика крым
стрельба
животные
общество
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Мария Марикян. В селе Ароматное Бахчисарайского района 82-летний пенсионер застрелил из охотничьего ружья собаку. Утверждает, что пес на него бросился. Хозяин убитого животного Олег Бельмас в это верить отказывается — алабай по кличке Боря ни разу ни на кого не нападал. Соседи поддерживают Бельмаса и считают, что от рук живодера могли пострадать и другие собаки. Вмешалась полиция — пенсионера привлекут к ответственности за незаконное хранение оружия. А вот по 245-й статье УК ("Жестокое обращение с животными") дело заводить не торопятся."Внутри что-то екнуло"Олег Бельмас живет с супругой в небольшой сторожке. Занимаются хозяйством, держат скот. В день, когда застрелили "одного из главных членов семьи", — 15 марта — все было как обычно. "В пять вечера пастух пригнал коров. Вышел из дома встречать их, — рассказывает РИА Новости Бельмас. — Смотрю, стоит машина рядом с нашей фермой. Жена сказала, что там дед какой-то навоз грузит. Махнул рукой, жалко мне, что ли, навоз этот? Когда услышал выстрел, внутри что-то екнуло. Сразу про Борьку подумал — куда он подевался? Как чувствовал!" Бельмас решил подойти к незнакомцу и выяснить, кто и почему стрелял.Тот нервно ходил из стороны в сторону рядом с машиной: "Это я застрелил собаку, она на меня кинулась!""Потом он завел мотор и поехал прямо на меня! Я отпрыгнул в сторону, через открытое окно схватился за руль. Дед остановился. Когда он открыл дверь, я увидел, что мой Боря лежит весь в крови на заднем сиденье. Слезы навернулись, говорю, за что ты так с собакой, что она тебе сделала? Он достал электрошокер — мне удалось его выбить из рук. Потом схватился за вилы и замахнулся… Еле увернулся, от удара заднее стекло автомобиля — вдребезги. Пришлось выхватить из машины лопату — огрел его хорошенько. Но тот ни в какую, снова на меня", — рассказывает фермер.В конце концов Олег усадил живодера в автомобиль. Позвонил близким — сестра с супругом прибыли оперативно. "Связался с полицией. Мужик умолял молчать, предлагал деньги — сто тысяч рублей". Приехали сотрудники МВД. Осмотрели машину — в багажнике нашли пять патронов, окровавленный топор, нож. "Спрашивают, откуда обрез? Тот отвечает: нашел на мусорке, — продолжает Бельмас. — Патроны, оружие изъяли. Почему не забрали на исследование окровавленный автомобиль? Даже не поинтересовались, из-за чего заднее стекло разбито"."Куда все подевались?"Как позже выяснилось, алабая убил 82-летний Антон Иванов (имя изменено) из села Долинное, это в 25 километрах от фермы Бельмаса. "Раньше он занимался боксом. Достаточно крепкий. Слабый и не смог бы поднять и загрузить в машину нашего Борю. Весил тот не меньше 80 килограммов", — отмечает Олег. По его словам, в Ароматном и других ближайших населенных пунктах собаки и раньше пропадали. Но местные не придавали этому значения: "У сестры и ее мужа из семи бродячих псов остался только один. И куда все подевались? Мои вспомнили, что не раз видели деда рядом с фермой".Сосед Олега зимой потерял монгольскую овчарку. Недавно обнаружили — мертвый пес лежал у забора рядом с домом. "Здоровая собака не могла вдруг умереть, наверняка тоже застрелили. Убить сразу не получилось — монгол дал деру, но не выжил... Собираемся пройтись металлоискателем по территории, вдруг найдем гильзу".Об Иванове известно немного: у него есть сельхозугодья, небольшая ферма. По информации от местных, он разводит бойцовских петухов, кормит их исключительно мясом, а затем отправляет на петушиные бои.После гибели Бори жители Долинного подозревают, что их пропавшие животные тоже погибли от рук Иванова. Однако идти в полицию, по словам Бельмаса, не хотят — "боятся связываться с дедом".Мы пытались дозвониться до родственников пенсионера, никто не ответил. Сотрудникам полиции Иванов объяснил ситуацию так: к нему подошла "большая собака", он испугался и выстрелил. Двуствольное охотничье ружье, а также пять патронов направили на судебно-баллистическую экспертизу, сказали РИА Новости в ОМВД по Бахчисарайскому району. Пенсионера привлекут к ответственности за незаконное хранение оружия: "Подозреваемому может грозить до четырех лет лишения свободы". А вот убийство собаки квалифицировали лишь как "умышленное уничтожение имущества" (167 УК). По статье за жестокое обращение с животными дело не завели. "Проводится доследственная проверка", — уточнили в ведомстве."Прибежит, сядет, ждет"Бельмас не может смириться с потерей пса. "Мне его подарили махонького, месячного, шесть лет назад. По паспорту — Борис. Отпускали без ошейника и поводка. Собака спокойная, воспитанная, невероятно умная! Его знали во всей округе. Дети из деревень специально приходили к нам, чтобы на нем покататься. Он огромный был, упитанный, — вспоминает Олег. — У нас рядом бойня. Как-то Боря, когда еще был маленький, зашел на территорию. Ему ребята, рабочие, велели за порог больше не заходить. С тех пор ни разу не ослушался — прибежит, сядет и ждет. Дадут маленький кусок мяса — съест и дальше ждет. Невкусный — отнесет в сторону и вернется. Как получит что хотел, возвращается домой и делится с другими. У меня ведь еще шесть собак в хозяйстве! Поест вместе с ними, потом еще сверху кашу навернет — и на бочок".Хозяина убитого пса поддержали общественники. "Возмутительно, что до сих пор не открыли дело по 245-й статье. Мы обратимся в местную прокуратуру и полицию. А также подадим заявление в комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды на имя Владимира Бурматова", — сообщила РИА Новости крымская зоозащитница Елена Терлецкая.Активисты надеются, что человек, расправившийся жестоко с алабаем, не останется безнаказанным. По закону за убийство животного полагается до трех лет лишения свободы. Если же подтвердятся и другие расправы — до пяти.
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республика крым, стрельба, животные, общество

"Как чувствовал!" Убийство алабая в селе под Бахчисараем возмутило всех

08:00 05.04.2021 (обновлено: 09:51 05.04.2021)
 
© Фото : предоставлено Олегом БельмасомОлег Бельмас и пес по кличке Боря
Олег Бельмас и пес по кличке Боря - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : предоставлено Олегом Бельмасом
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Мария Марикян. В селе Ароматное Бахчисарайского района 82-летний пенсионер застрелил из охотничьего ружья собаку. Утверждает, что пес на него бросился. Хозяин убитого животного Олег Бельмас в это верить отказывается — алабай по кличке Боря ни разу ни на кого не нападал. Соседи поддерживают Бельмаса и считают, что от рук живодера могли пострадать и другие собаки. Вмешалась полиция — пенсионера привлекут к ответственности за незаконное хранение оружия. А вот по 245-й статье УК ("Жестокое обращение с животными") дело заводить не торопятся.

"Внутри что-то екнуло"

Олег Бельмас живет с супругой в небольшой сторожке. Занимаются хозяйством, держат скот. В день, когда застрелили "одного из главных членов семьи", — 15 марта — все было как обычно. "В пять вечера пастух пригнал коров. Вышел из дома встречать их, — рассказывает РИА Новости Бельмас. — Смотрю, стоит машина рядом с нашей фермой. Жена сказала, что там дед какой-то навоз грузит. Махнул рукой, жалко мне, что ли, навоз этот? Когда услышал выстрел, внутри что-то екнуло. Сразу про Борьку подумал — куда он подевался? Как чувствовал!" Бельмас решил подойти к незнакомцу и выяснить, кто и почему стрелял.
Тот нервно ходил из стороны в сторону рядом с машиной: "Это я застрелил собаку, она на меня кинулась!"
"Потом он завел мотор и поехал прямо на меня! Я отпрыгнул в сторону, через открытое окно схватился за руль. Дед остановился. Когда он открыл дверь, я увидел, что мой Боря лежит весь в крови на заднем сиденье. Слезы навернулись, говорю, за что ты так с собакой, что она тебе сделала? Он достал электрошокер — мне удалось его выбить из рук. Потом схватился за вилы и замахнулся… Еле увернулся, от удара заднее стекло автомобиля — вдребезги. Пришлось выхватить из машины лопату — огрел его хорошенько. Но тот ни в какую, снова на меня", — рассказывает фермер.
© Фото : предоставлено Олегом БельмасомОлег Бельмас со своим псом
Олег Бальмас со своим псом - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : предоставлено Олегом Бельмасом
Олег Бельмас со своим псом
В конце концов Олег усадил живодера в автомобиль. Позвонил близким — сестра с супругом прибыли оперативно. "Связался с полицией. Мужик умолял молчать, предлагал деньги — сто тысяч рублей". Приехали сотрудники МВД. Осмотрели машину — в багажнике нашли пять патронов, окровавленный топор, нож. "Спрашивают, откуда обрез? Тот отвечает: нашел на мусорке, — продолжает Бельмас. — Патроны, оружие изъяли. Почему не забрали на исследование окровавленный автомобиль? Даже не поинтересовались, из-за чего заднее стекло разбито".

"Куда все подевались?"

Как позже выяснилось, алабая убил 82-летний Антон Иванов (имя изменено) из села Долинное, это в 25 километрах от фермы Бельмаса. "Раньше он занимался боксом. Достаточно крепкий. Слабый и не смог бы поднять и загрузить в машину нашего Борю. Весил тот не меньше 80 килограммов", — отмечает Олег. По его словам, в Ароматном и других ближайших населенных пунктах собаки и раньше пропадали. Но местные не придавали этому значения: "У сестры и ее мужа из семи бродячих псов остался только один. И куда все подевались? Мои вспомнили, что не раз видели деда рядом с фермой".
© Фото : Мария Бельмас-Муртазаева / Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТПТопор в машине пенсионера, застрелившего собаку
Топор в машине пенсионера, который застрелил собаку - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : Мария Бельмас-Муртазаева / Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП
Топор в машине пенсионера, застрелившего собаку
Сосед Олега зимой потерял монгольскую овчарку. Недавно обнаружили — мертвый пес лежал у забора рядом с домом. "Здоровая собака не могла вдруг умереть, наверняка тоже застрелили. Убить сразу не получилось — монгол дал деру, но не выжил... Собираемся пройтись металлоискателем по территории, вдруг найдем гильзу".
Об Иванове известно немного: у него есть сельхозугодья, небольшая ферма. По информации от местных, он разводит бойцовских петухов, кормит их исключительно мясом, а затем отправляет на петушиные бои.

"Хозяева ставят на своих птиц деньги. Вот так эти живодеры и развлекаются. Все происходит в Красногвардейском районе, — возмущается Олег. — Признаю, я сам охотник, но стреляю крайне редко, выхожу только на перепелочек. Бои — это чересчур!"

После гибели Бори жители Долинного подозревают, что их пропавшие животные тоже погибли от рук Иванова. Однако идти в полицию, по словам Бельмаса, не хотят — "боятся связываться с дедом".
Охотник в зимнем лесу - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 08:00
Общественников возмутили новые аппетиты охотников
Мы пытались дозвониться до родственников пенсионера, никто не ответил. Сотрудникам полиции Иванов объяснил ситуацию так: к нему подошла "большая собака", он испугался и выстрелил. Двуствольное охотничье ружье, а также пять патронов направили на судебно-баллистическую экспертизу, сказали РИА Новости в ОМВД по Бахчисарайскому району. Пенсионера привлекут к ответственности за незаконное хранение оружия: "Подозреваемому может грозить до четырех лет лишения свободы". А вот убийство собаки квалифицировали лишь как "умышленное уничтожение имущества" (167 УК). По статье за жестокое обращение с животными дело не завели. "Проводится доследственная проверка", — уточнили в ведомстве.

"Прибежит, сядет, ждет"

Бельмас не может смириться с потерей пса. "Мне его подарили махонького, месячного, шесть лет назад. По паспорту — Борис. Отпускали без ошейника и поводка. Собака спокойная, воспитанная, невероятно умная! Его знали во всей округе. Дети из деревень специально приходили к нам, чтобы на нем покататься. Он огромный был, упитанный, — вспоминает Олег. — У нас рядом бойня. Как-то Боря, когда еще был маленький, зашел на территорию. Ему ребята, рабочие, велели за порог больше не заходить. С тех пор ни разу не ослушался — прибежит, сядет и ждет. Дадут маленький кусок мяса — съест и дальше ждет. Невкусный — отнесет в сторону и вернется. Как получит что хотел, возвращается домой и делится с другими. У меня ведь еще шесть собак в хозяйстве! Поест вместе с ними, потом еще сверху кашу навернет — и на бочок".
© Фото : предоставлено Олегом БельмасомАлабай
Алабай - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : предоставлено Олегом Бельмасом
Алабай
Хозяина убитого пса поддержали общественники. "Возмутительно, что до сих пор не открыли дело по 245-й статье. Мы обратимся в местную прокуратуру и полицию. А также подадим заявление в комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды на имя Владимира Бурматова", — сообщила РИА Новости крымская зоозащитница Елена Терлецкая.
Активисты надеются, что человек, расправившийся жестоко с алабаем, не останется безнаказанным. По закону за убийство животного полагается до трех лет лишения свободы. Если же подтвердятся и другие расправы — до пяти.
 
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