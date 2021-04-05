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Бочкарев: "Исцеляющие сады" появятся в медкластере "Сколково" в 2022 году
Бочкарев: "Исцеляющие сады" появятся в медкластере "Сколково" в 2022 году
Рекреационная парковая зона "Исцеляющие сады" появится в международном медкластере "Сколково" в 2022 году, сообщила пресс-служба стройкомплекса Москвы. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:08
2021-04-05T12:08
2021-04-05T12:08
андрей бочкарев
здоровье - общество
сколково
москва
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МОСКВА, 5 апр - РИА Недвижимость. Рекреационная парковая зона "Исцеляющие сады" появится в международном медкластере "Сколково" в 2022 году, сообщила пресс-служба стройкомплекса Москвы.Как указывается в нем, парковая зона не будет пересекаться с сервисными и транспортными потоками. При этом сады соединят между собой, и они будут также продлевать пешеходные, беговые и велосипедные маршруты медкластера, обеспечивая связь с Мещерским лесом.Проект международного медицинского кластера, объединяющего комплекс клиник, учебных и междисциплинарных исследовательских центров, был предложен в 2012 году Дмитрием Медведевым, занимавшим тогда должность президента России. Первоначально его планировали построить в поселке Коммунарка в новой Москве. В 2015 году кластер решили создавать на территории инноцентра "Сколково". Всего там должно появиться около 20 резидентов. Первым объектом медкластера стал диагностический центр израильской клиники "Хадасса", открывшийся в 2018 году. Всего в рамках проекта в Сколкове планируется построить около 860 тысяч квадратных метров медицинских объектов.
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андрей бочкарев, здоровье - общество, сколково, москва
МОСКВА, 5 апр - РИА Недвижимость.
Рекреационная парковая зона "Исцеляющие сады" появится в международном медкластере "Сколково
" в 2022 году, сообщила пресс-служба стройкомплекса Москвы.
"Сегодня на территории медкластера в Сколково реализуется уникальный проект благоустройства – "Исцеляющие сады", в рамках которого будет создано современное рекреационное пространство, сфокусированное на активации органов чувств человека: зрения, обоняния, слуха, осязания. По сути, это такой же объект здравоохранения, как и сами клиники. Сады будут помогать в лечении и восстановлении пациентов, укреплении иммунитета, способствовать снижению стресса и улучшению общего психоэмоционального состояния", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарёва.
Как указывается в нем, парковая зона не будет пересекаться с сервисными и транспортными потоками. При этом сады соединят между собой, и они будут также продлевать пешеходные, беговые и велосипедные маршруты медкластера, обеспечивая связь с Мещерским лесом.
Проект международного медицинского кластера, объединяющего комплекс клиник, учебных и междисциплинарных исследовательских центров, был предложен в 2012 году Дмитрием Медведевым, занимавшим тогда должность президента России. Первоначально его планировали построить в поселке Коммунарка в новой Москве. В 2015 году кластер решили создавать на территории инноцентра "Сколково". Всего там должно появиться около 20 резидентов. Первым объектом медкластера стал диагностический центр израильской клиники "Хадасса", открывшийся в 2018 году. Всего в рамках проекта в Сколкове планируется построить около 860 тысяч квадратных метров медицинских объектов.