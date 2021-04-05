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Полиция ищет жителя Приморья, который поджег чужую квартиру после ссоры
Полиция ищет жителя Приморья, который поджег чужую квартиру после ссоры
Полиция разыскивает жителя Артема Приморского края, который подозревается в поджоге квартиры из-за личного конфликта, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T09:33
2021-04-05T09:33
умвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Полиция разыскивает жителя Артема Приморского края, который подозревается в поджоге квартиры из-за личного конфликта, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.Как сообщается в местных соцсетях, пожар произошел после конфликта между супругами: женщина после скандала ушла из дома с ребенком, а ее муж облил дверь квартиры, где она находилась, бензином и поджег.По его словам, никто не пострадал. Поджигатель с места происшествия скрылся. Сейчас полиция его ищет. Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.По информации краевого главка МЧС РФ, сигнал о пожаре поступил в ночь на 5 апреля. Горели оконные рамы и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 15 "квадратов".
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умвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, происшествия

Полиция ищет жителя Приморья, который поджег чужую квартиру после ссоры

09:33 05.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Полиция разыскивает жителя Артема Приморского края, который подозревается в поджоге квартиры из-за личного конфликта, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Как сообщается в местных соцсетях, пожар произошел после конфликта между супругами: женщина после скандала ушла из дома с ребенком, а ее муж облил дверь квартиры, где она находилась, бензином и поджег.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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"В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о возгорании квартиры в доме № 86 на улице Кирова… Установлено, что 33-летний житель Артема на почве личных неприязненных отношений облил горючей жидкостью входную дверь одной из квартир на первом этаже и поджег ее. В результате произошло возгорание", - сказал собеседник.
По его словам, никто не пострадал. Поджигатель с места происшествия скрылся. Сейчас полиция его ищет. Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
По информации краевого главка МЧС РФ, сигнал о пожаре поступил в ночь на 5 апреля. Горели оконные рамы и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 15 "квадратов".
 
УМВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский крайПроисшествия
 
 
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