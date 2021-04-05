https://ria.ru/20210405/skandal-1604232301.html

Полиция ищет жителя Приморья, который поджег чужую квартиру после ссоры

Полиция ищет жителя Приморья, который поджег чужую квартиру после ссоры

Полиция разыскивает жителя Артема Приморского края, который подозревается в поджоге квартиры из-за личного конфликта, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T09:33

2021-04-05T09:33

2021-04-05T09:33

умвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Полиция разыскивает жителя Артема Приморского края, который подозревается в поджоге квартиры из-за личного конфликта, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.Как сообщается в местных соцсетях, пожар произошел после конфликта между супругами: женщина после скандала ушла из дома с ребенком, а ее муж облил дверь квартиры, где она находилась, бензином и поджег.По его словам, никто не пострадал. Поджигатель с места происшествия скрылся. Сейчас полиция его ищет. Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.По информации краевого главка МЧС РФ, сигнал о пожаре поступил в ночь на 5 апреля. Горели оконные рамы и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 15 "квадратов".

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/kriminal-1602881185.html

приморский край

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2021

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умвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, происшествия