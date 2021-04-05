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Мосгорсуд оставил бывшего схиигумена Сергия в СИЗО
Мосгорсуд оставил бывшего схиигумена Сергия в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:21
2021-04-05T15:21
среднеуральский женский монастырь
омон россии
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В конце февраля Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 28 мая.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
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среднеуральский женский монастырь, омон россии, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Мосгорсуд оставил бывшего схиигумена Сергия в СИЗО

15:21 05.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкЭкс-схиигумен Сергий (Николай Романов) во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения экс-схиигумену Сергию в Басманном суде Москвы
Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов) во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения экс-схиигумену Сергию в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В конце февраля Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 28 мая.
"Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказали в Мосгорсуде.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.
Помощник схиигумена Сергия Всеволод Могучев - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 14:49Религия и мировоззрение
Суд арестовал пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия на 15 суток
Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).
Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
 
Среднеуральский женский монастырьОМОН РоссииСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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