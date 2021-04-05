https://ria.ru/20210405/sinkhrotron-1604274303.html
В России хотят создать уникальный синхротрон
В России хотят создать уникальный синхротрон
Правительство России может в 2021-2027 годах выделить 150 миллиардов рублей на создание принципиально нового, не имеющего аналогов в мире источника... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:55
2021-04-05T12:55
2021-04-05T13:24
наука
курчатовский институт
правительство рф
московская область (подмосковье)
протвино
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правительство России может в 2021-2027 годах выделить 150 миллиардов рублей на создание принципиально нового, не имеющего аналогов в мире источника синхротронного излучения СИЛА, соответствующий проект постановления кабмина опубликован в понедельник на портале проектов нормативных актов.Согласно документу, подготовленному Минобрауки РФ, синхротрон СИЛА расположится на базе Института физики высоких энергий имени Логунова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (Протвино, Московская область). Сроком ввода синхротрона в эксплуатацию обозначен 2027 год.Проект создания синхротрона СИЛА ("синхротрон-лазер"), превосходящего по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения, включен в национальный проект "Наука и университеты". Общий объем бюджетных ассигнований может быть уточнен при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.Как сообщал ранее директор Курчатовского института Александр Благов, синхротронный источник СИЛА представляет собой накопительное кольцо и рентгеновский лазер на свободных электронах, созданные в общей инфраструктуре и базирующиеся на едином линейном ускорителе с энергией электронов 6 ГэВ. Основное накопительное кольцо будет иметь периметр более одного километра, на нем будут установлены 40 экспериментальных станций, еще пять экспериментальных станций будут созданы для рентгеновского лазера.Методы исследований, основанные на использовании синхротронного излучения, становятся сегодня основным неразрушающим инструментом для получения уникальных данных о структуре и свойствах веществ на уровне отдельных атомов. Как отмечают специалисты, изучение атомарной структуры объектов живой природы и использование полученных при этом новых знаний позволят создать революционные, прорывные технологии в медицине, вирусологии, фармакологии, сельском хозяйстве, микробиологической и пищевой промышленности, энергетике, IT-области.
https://ria.ru/20210405/misis-1603989212.html
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курчатовский институт, правительство рф, московская область (подмосковье), протвино
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правительство России может в 2021-2027 годах выделить 150 миллиардов рублей на создание принципиально нового, не имеющего аналогов в мире источника синхротронного излучения СИЛА, соответствующий проект постановления кабмина опубликован в понедельник на портале проектов нормативных актов.
Согласно документу, подготовленному Минобрауки РФ, синхротрон СИЛА расположится на базе Института физики высоких энергий имени Логунова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт
" (Протвино
, Московская область
). Сроком ввода синхротрона в эксплуатацию обозначен 2027 год.
Проект создания синхротрона СИЛА ("синхротрон-лазер"), превосходящего по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения, включен в национальный проект "Наука и университеты". Общий объем бюджетных ассигнований может быть уточнен при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.
Как сообщал ранее директор Курчатовского института Александр Благов, синхротронный источник СИЛА представляет собой накопительное кольцо и рентгеновский лазер на свободных электронах, созданные в общей инфраструктуре и базирующиеся на едином линейном ускорителе с энергией электронов 6 ГэВ. Основное накопительное кольцо будет иметь периметр более одного километра, на нем будут установлены 40 экспериментальных станций, еще пять экспериментальных станций будут созданы для рентгеновского лазера.
Методы исследований, основанные на использовании синхротронного излучения, становятся сегодня основным неразрушающим инструментом для получения уникальных данных о структуре и свойствах веществ на уровне отдельных атомов. Как отмечают специалисты, изучение атомарной структуры объектов живой природы и использование полученных при этом новых знаний позволят создать революционные, прорывные технологии в медицине, вирусологии, фармакологии, сельском хозяйстве, микробиологической и пищевой промышленности, энергетике, IT-области.