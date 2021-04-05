https://ria.ru/20210405/shtraf-1604317659.html

Путин подписал закон, разрешающий снижать введенные регионами штрафы

Путин подписал закон, разрешающий снижать введенные регионами штрафы

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий в ряде случаев назначать гражданам и должностным лицам штрафы ниже их минимального порога,... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:18

2021-04-05T16:18

2021-04-05T16:18

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий в ряде случаев назначать гражданам и должностным лицам штрафы ниже их минимального порога, введённого региональным законодательством.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Вводятся новые правила назначения административных штрафов ниже их минимального размера: нижний порог таких штрафов снижается с 10 тысяч до 4 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц с 50 тысяч до 40 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210405/shtraf-1604309652.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество