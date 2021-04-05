https://ria.ru/20210405/shkolnitsa-1604365930.html

В Саратове нашли тело десятилетней школьницы

В Саратове нашли тело десятилетней школьницы

Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту гибели 10-летней девочки, сообщило надзорное ведомство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T21:44

2021-04-05T21:44

2021-04-05T21:44

россия

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 5 апр - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту гибели 10-летней девочки, сообщило надзорное ведомство региона в своем Telegram-канале."По предварительным данным, ребенок воспитывается в полной семье, обучается в одной из школ. Несовершеннолетняя и её семья характеризуются положительно", - говорится в сообщении.На место происшествия выехали прокурор Заводского района города и следственно-оперативная группа. "В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствующие произошедшему, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности субъектов системы профилактики", - отмечается в сообщении.Региональное управление СК РФ также сообщило, что по факту гибели ребенка проводится проверка, следователи проводят осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210405/led-1604241269.html

россия

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия