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В Саратове нашли тело десятилетней школьницы
В Саратове нашли тело десятилетней школьницы
Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту гибели 10-летней девочки, сообщило надзорное ведомство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T21:44
2021-04-05T21:44
2021-04-05T21:44
россия
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 5 апр - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту гибели 10-летней девочки, сообщило надзорное ведомство региона в своем Telegram-канале."По предварительным данным, ребенок воспитывается в полной семье, обучается в одной из школ. Несовершеннолетняя и её семья характеризуются положительно", - говорится в сообщении.На место происшествия выехали прокурор Заводского района города и следственно-оперативная группа. "В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствующие произошедшему, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности субъектов системы профилактики", - отмечается в сообщении.Региональное управление СК РФ также сообщило, что по факту гибели ребенка проводится проверка, следователи проводят осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210405/led-1604241269.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия