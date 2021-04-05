https://ria.ru/20210405/sevastopol-1604342177.html
Прокуратура проверит законность изъятия ребенка из семьи в Севастополе
Прокуратура проверит законность изъятия ребенка из семьи в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разобраться, зачем ребенка ночью забрали из квартиры и повезли в больницу, не уведомив ни ее бабушку, ни органы... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T18:17
2021-04-05T18:17
2021-04-05T18:18
россия
михаил развожаев
севастополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593006551_0:0:3350:1885_1920x0_80_0_0_c8063ea1b4950e1039003f09569db8ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разобраться, зачем ребенка ночью забрали из квартиры и повезли в больницу, не уведомив ни ее бабушку, ни органы опеки, и завершил аппаратное совещание без рассмотрения других вопросов.По словам губернатора, органы полиции Севастополя ночью изъяли 12-летнюю девочку из дома подруги ее матери, где она ночевала, и намеревались отправить ребенка в детдом из-за неожиданного отъезда мамы. Позже ребенка вернули родной бабушке, в воскресенье Развожаев посетил их вместе с уполномоченным по делам ребенка в регионе Мариной Песчанской."Какая необходимость была забирать ребенка ночью... везти в больницу, проводить обследование? Не уведомили ни уполномоченного по правам ребенка, ни службы опеки и попечительства. Я попросил прокуратуру провести проверку и сделать соответствующие выводы. Потому что никакой необходимости принимать такие решения по ребенку не было. Была бабушка, есть, где жить, ребенок ходит в школу, была у подружки, в благополучной семье", - сказал Развожаев в ходе аппаратного совещания.Он подверг критике медиков больницы, куда доставили ребенка ночью для проведения обследования, за то, что они не сообщили о девочке органам опеки. Также губернатор отметил несогласованность работы полиции, опеки и медиков и поручил пересмотреть принципы работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Севастополе."Про органы опеки я вообще молчу. Вы должны докладывать, прежде всего, мне. Провести проверку. Тридцать человек дармоедов, комиссия – целый аппарат тут… Комиссия должна взаимодействовать c силовиками и медиками, перестраивайте всю систему работы с детьми… Все, на этом аппаратное совещание окончено, все вопросы, которые планировали рассмотреть, рассмотрим завтра на заседании правительства", - сказал Развожаев, закрывая совещание.Детский омбудсмен Севастополя Марина Песчанская в комментарии РИА Новости сказала, что ситуация с изъятием девочки произошла из-за неожиданного отъезда ее матери, других законных представителей у девочки не было. Она назвала ночное изъятие полицией психотравматичным для ребенка и отметила отсутствие взаимосвязи между силовыми органами и органами опеки Севастополя."Прокуратура города Севастополя проводит проверку информации об обстоятельствах изъятия несовершеннолетней девочки 2009 г.р., проживающей в посёлке Андреевка (региона Севастополя – ред)", - сообщило в свою очередь надзорное ведомство. В ходе проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц при поведении мероприятий по выявлению и учету безнадзорных и беспризорных детей, а также эффективности взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20200218/1564919286.html
https://ria.ru/20201222/semya-1590384139.html
россия
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593003080_307:0:2664:1768_1920x0_80_0_0_78b54002950bafa87b27d3e4c7fe8f87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил развожаев, севастополь, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
поручил разобраться, зачем ребенка ночью забрали из квартиры и повезли в больницу, не уведомив ни ее бабушку, ни органы опеки, и завершил аппаратное совещание без рассмотрения других вопросов.
По словам губернатора, органы полиции Севастополя
ночью изъяли 12-летнюю девочку из дома подруги ее матери, где она ночевала, и намеревались отправить ребенка в детдом из-за неожиданного отъезда мамы. Позже ребенка вернули родной бабушке, в воскресенье Развожаев посетил их вместе с уполномоченным по делам ребенка в регионе Мариной Песчанской.
"Какая необходимость была забирать ребенка ночью... везти в больницу, проводить обследование? Не уведомили ни уполномоченного по правам ребенка, ни службы опеки и попечительства. Я попросил прокуратуру провести проверку и сделать соответствующие выводы. Потому что никакой необходимости принимать такие решения по ребенку не было. Была бабушка, есть, где жить, ребенок ходит в школу, была у подружки, в благополучной семье", - сказал Развожаев в ходе аппаратного совещания.
Он подверг критике медиков больницы, куда доставили ребенка ночью для проведения обследования, за то, что они не сообщили о девочке органам опеки. Также губернатор отметил несогласованность работы полиции, опеки и медиков и поручил пересмотреть принципы работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Севастополе.
"Про органы опеки я вообще молчу. Вы должны докладывать, прежде всего, мне. Провести проверку. Тридцать человек дармоедов, комиссия – целый аппарат тут… Комиссия должна взаимодействовать c силовиками и медиками, перестраивайте всю систему работы с детьми… Все, на этом аппаратное совещание окончено, все вопросы, которые планировали рассмотреть, рассмотрим завтра на заседании правительства", - сказал Развожаев, закрывая совещание.
Детский омбудсмен Севастополя Марина Песчанская в комментарии РИА Новости сказала, что ситуация с изъятием девочки произошла из-за неожиданного отъезда ее матери, других законных представителей у девочки не было. Она назвала ночное изъятие полицией психотравматичным для ребенка и отметила отсутствие взаимосвязи между силовыми органами и органами опеки Севастополя.
"Прокуратура города Севастополя проводит проверку информации об обстоятельствах изъятия несовершеннолетней девочки 2009 г.р., проживающей в посёлке Андреевка (региона Севастополя – ред)", - сообщило в свою очередь надзорное ведомство. В ходе проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц при поведении мероприятий по выявлению и учету безнадзорных и беспризорных детей, а также эффективности взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.