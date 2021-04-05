https://ria.ru/20210405/seld-1604247341.html

Эксперт рассказал, можно ли есть сельдь, выбросившуюся на берега Сахалина

Эксперт рассказал, можно ли есть сельдь, выбросившуюся на берега Сахалина

Тихоокеанскую сельдь, которая в воскресенье массово выбросилась к берегам Сахалина, можно употреблять в пищу, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:52

2021-04-05T10:52

2021-04-05T11:07

экологическая вахта сахалина

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 апр - РИА Новости. Тихоокеанскую сельдь, которая в воскресенье массово выбросилась к берегам Сахалина, можно употреблять в пищу, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.Ранее в воскресенье эколог сообщил, что берега острова усыпало тихоокеанской сельдью. Такое явление, по его словам, наблюдается, когда рыба идет на нерест, часть ее оказывается на берегу. Ситуация с массовым выбросом сельди является обычным явлением для посленерестовой рыбы, запасы этого вида увеличиваются, сообщил в понедельник Тихоокеанский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии ВНИРО (ТИНРО).Кроме того, он отметил, что оставшаяся и гниющая в больших количествах на берегу рыба не приносит никакого экологического ущерба. "Ничего страшного в этом нет. Это естественный процесс. Все, что на берегу перегнивает, оно обратно в море возвращается и вступает в пищевую цепочку. Вся эта органика является пищей для различных организмов, которые живут и в море, и на берегу", - сказал эколог.Он уточнил, что выброс произошел на протяжении как минимум нескольких километров. И этот не такой уж большой объем, на берегу оказалась лишь часть косяка, что обычно не приводит к ущербу воспроизводства.Лисицын рассказал, что такие выбросы и в гораздо больших масштабах регулярно происходили в прошлом веке, пока в 50-х годах популяция не была сильно подорвана усилиями сахалинских и японских рыбаков.Первые признаки восстановления стада, по его словам, появились примерно три года назад. "В прошлом году были такие визуально хорошо видимые подходы. В 2020 году был последний выброс в поселке Пригородное (залив Анива). Это хороший признак того, что этот запас, возможно, восстановится. Но это не значит, что он уже восстановился. Это только самые первые признаки", - подчеркнул руководитель "Эковахты".

https://ria.ru/20210405/sakhalin-1604227239.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/ekonomika-1601747941.html

сахалин

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экологическая вахта сахалина, сахалин