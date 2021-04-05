https://ria.ru/20210405/sanktsii-1604373040.html

США ввели санкции против Турции из-за военного сотрудничества с Россией

США ввели санкции против Турции из-за военного сотрудничества с Россией

США вводят санкции против турецкого госучреждения и четырех чиновников за связи с оборонным сектором РФ, говорится в уведомлении в официальном издании властей... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T23:46

2021-04-05T23:46

2021-04-05T23:55

исмаил демир

с-400 «триумф»

турция

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. США вводят санкции против турецкого госучреждения и четырех чиновников за связи с оборонным сектором РФ, говорится в уведомлении в официальном издании властей США - Федеральном регистре.Уведомление будет официально опубликовано и вступит в силу 7 апреля.Под санкции попали управление по оборонной индустрии SSB, а также четыре чиновника, которые в нем работают, включая главу ведомства Исмаила Демира.Санкции введены по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). В тексте уведомления не упоминаются российские ЗРК С-400, за покупку которых США грозили Турции санкциями.Для SSB санкции будут означать запрет на американский экспорт и кредиты более 10 миллионов долларов для этой организации. Четыре турецких госчиновника лишатся возможности въезда в США, их активы, которые удастся найти в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американцам запретят вести с ними какие-либо транзакции.

https://ria.ru/20210317/koshmar-1601682866.html

https://ria.ru/20201218/s-400-1589822930.html

турция

сша

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исмаил демир, с-400 «триумф», турция, в мире, сша