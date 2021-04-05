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https://ria.ru/20210405/sanktsii-1604373040.html
США ввели санкции против Турции из-за военного сотрудничества с Россией
США ввели санкции против Турции из-за военного сотрудничества с Россией
США вводят санкции против турецкого госучреждения и четырех чиновников за связи с оборонным сектором РФ, говорится в уведомлении в официальном издании властей... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T23:46
2021-04-05T23:55
исмаил демир
с-400 «триумф»
турция
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. США вводят санкции против турецкого госучреждения и четырех чиновников за связи с оборонным сектором РФ, говорится в уведомлении в официальном издании властей США - Федеральном регистре.Уведомление будет официально опубликовано и вступит в силу 7 апреля.Под санкции попали управление по оборонной индустрии SSB, а также четыре чиновника, которые в нем работают, включая главу ведомства Исмаила Демира.Санкции введены по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). В тексте уведомления не упоминаются российские ЗРК С-400, за покупку которых США грозили Турции санкциями.Для SSB санкции будут означать запрет на американский экспорт и кредиты более 10 миллионов долларов для этой организации. Четыре турецких госчиновника лишатся возможности въезда в США, их активы, которые удастся найти в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американцам запретят вести с ними какие-либо транзакции.
https://ria.ru/20210317/koshmar-1601682866.html
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исмаил демир, с-400 «триумф», турция, в мире, сша

США ввели санкции против Турции из-за военного сотрудничества с Россией

23:46 05.04.2021 (обновлено: 23:55 05.04.2021)
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : Turkish Defence Ministry
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. США вводят санкции против турецкого госучреждения и четырех чиновников за связи с оборонным сектором РФ, говорится в уведомлении в официальном издании властей США - Федеральном регистре.
Уведомление будет официально опубликовано и вступит в силу 7 апреля.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 17:02
В США назвали "кошмаром НАТО" возможное появление Су-57 в Турции
Под санкции попали управление по оборонной индустрии SSB, а также четыре чиновника, которые в нем работают, включая главу ведомства Исмаила Демира.
Санкции введены по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). В тексте уведомления не упоминаются российские ЗРК С-400, за покупку которых США грозили Турции санкциями.
Стоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 02:22
Помпео заявил об опасности купленных Турцией С-400 для США
Для SSB санкции будут означать запрет на американский экспорт и кредиты более 10 миллионов долларов для этой организации. Четыре турецких госчиновника лишатся возможности въезда в США, их активы, которые удастся найти в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американцам запретят вести с ними какие-либо транзакции.
 
Исмаил ДемирС-400 «Триумф»ТурцияВ миреСША
 
 
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