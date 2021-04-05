Эксперт оценил вероятность новых санкций ЕС против России из-за Украины
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен якобы "российской военной активностью вблизи Украины" после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и намерен вынести обсуждение ситуации на предстоящем в апреле совещании министров иностранных дел Евросоюза.
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"Каких-то санкций ожидать не следует, потому что серьезных оснований для этого нет. Россия перемещает вооруженные силы по своей территории, поэтому может делать это совершенно свободно и беспрепятственно. Более того – в ходе этих перемещений речь шла о якобы 4 тысячах, что составляет несколько батальонов. Очевидно, это не та цифра солдат, чтобы проводить там какие-то якобы наступательные операции. Поэтому о санкциях речи нет, но мы видим, что Евросоюз демонстрирует негативное отношение к России практически по каждому случаю", - сказал эксперт в беседе с агентством.
Говоря о возможных рестрикциях, Топорнин предположил, что могут быть попытки затянуть процесс строительства "Северного потока 2", так как Украина является противником этого газопровода, но это маловероятно.
"Боррель демонстрирует свое негативное отношение. На его мнение оказал влияние, конечно, февральский визит в Москву. Он это воспринял как личное оскорбление. Теперь он демонстрирует излишнюю жесткость, даже когда этого не требуется... В лице Борреля Евросоюз имеет жесткого критика России, который пока даже на словах не стремится к улучшению отношений", - отметил он.
В минувший вторник главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, что, по его словам, создает угрозу военной безопасности страны.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.