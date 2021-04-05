https://ria.ru/20210405/sanktsii-1604234467.html

Эксперт оценил вероятность новых санкций ЕС против России из-за Украины

Эксперт оценил вероятность новых санкций ЕС против России из-за Украины

Евросоюз вряд ли введет новые санкции против России из-за ситуации вокруг Украины, оснований для этого нет, считает доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T09:49

2021-04-05T09:49

2021-04-05T09:49

руслан хомчак

северный поток — 2

дмитрий кулеба

донецкая народная республика

мид украины

мгимо

евросоюз

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Евросоюз вряд ли введет новые санкции против России из-за ситуации вокруг Украины, оснований для этого нет, считает доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин.Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен якобы "российской военной активностью вблизи Украины" после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и намерен вынести обсуждение ситуации на предстоящем в апреле совещании министров иностранных дел Евросоюза.Говоря о возможных рестрикциях, Топорнин предположил, что могут быть попытки затянуть процесс строительства "Северного потока 2", так как Украина является противником этого газопровода, но это маловероятно.В минувший вторник главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, что, по его словам, создает угрозу военной безопасности страны.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210403/evrosoyuz-1604087594.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210404/sevpotok-2-1604158339.html

https://ria.ru/20210405/donbass-1604164611.html

донецкая народная республика

москва

минск

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