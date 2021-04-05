https://ria.ru/20210405/sandu-1604314113.html

В Молдавии назвали первые сто дней президентства Санду катастрофой

В Молдавии назвали первые сто дней президентства Санду катастрофой

Президент Молдавии Майя Санду за 100 дней на этом посту не выполнила свои обещания и действовала не в интересах народа, ввергая страну в хаос, заявил на... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-05T16:06

2021-04-05T16:06

2021-04-06T00:42

василий боля

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590775076_0:26:1660:960_1920x0_80_0_0_446758fc6007031cb5b4041883e78592.jpg

КИШИНЕВ, 5 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду за 100 дней на этом посту не выполнила свои обещания и действовала не в интересах народа, ввергая страну в хаос, заявил на брифинге депутат парламента от Соцпартии Василий Боля."Санду за 100 дней абсолютно ничего не сделала из того, что она обещала гражданам. Но самая большая проблема не в том, что ничего не сделано, так как было ясно, что она не способна что-то совершить. Но одно дело ничего не делать и совсем другое — действовать против собственного народа, против конституции, ввергая страну в хаос", — заявил Боля.По его словам, президентство Санду спровоцировало институциональный кризис, поскольку в стране нет полноправного правительства из-за отказа президента от диалога с парламентом.Санду стала президентом Молдавии в ноябре прошлого года, она официально вступила в должность 24 декабря. В своей избирательной кампании она обещала распустить парламент и провести досрочные парламентские выборы. Правительство ушло в отставку, президент дважды выдвигала кандидата в премьеры, но они не нашли поддержки у парламента. Социалисты же, которые входят в парламентское большинство, выдвигали своего кандидата. В конце марта Санду обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. Глава Соцпартии, экс-президент страны Игорь Додон заявил, что социалисты сделают все возможное, чтобы не допустить проведения выборов в разгар пандемии.

https://ria.ru/20210329/sandu-1603359130.html

https://ria.ru/20210311/moldaviya-1600759602.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий боля, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире