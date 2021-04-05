В Молдавии назвали первые сто дней президентства Санду катастрофой
16:06 05.04.2021 (обновлено: 00:42 06.04.2021)
КИШИНЕВ, 5 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду за 100 дней на этом посту не выполнила свои обещания и действовала не в интересах народа, ввергая страну в хаос, заявил на брифинге депутат парламента от Соцпартии Василий Боля.
"Санду за 100 дней абсолютно ничего не сделала из того, что она обещала гражданам. Но самая большая проблема не в том, что ничего не сделано, так как было ясно, что она не способна что-то совершить. Но одно дело ничего не делать и совсем другое — действовать против собственного народа, против конституции, ввергая страну в хаос", — заявил Боля.
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По его словам, президентство Санду спровоцировало институциональный кризис, поскольку в стране нет полноправного правительства из-за отказа президента от диалога с парламентом.
"Первые 100 дней президентства Майи Санду стали катастрофой и разочарованием. Важно не допустить, чтобы она и далее проявляла безответственность и наносила вред стране и людям", — подчеркнул Боля.
Санду стала президентом Молдавии в ноябре прошлого года, она официально вступила в должность 24 декабря. В своей избирательной кампании она обещала распустить парламент и провести досрочные парламентские выборы. Правительство ушло в отставку, президент дважды выдвигала кандидата в премьеры, но они не нашли поддержки у парламента. Социалисты же, которые входят в парламентское большинство, выдвигали своего кандидата. В конце марта Санду обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. Глава Соцпартии, экс-президент страны Игорь Додон заявил, что социалисты сделают все возможное, чтобы не допустить проведения выборов в разгар пандемии.
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