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https://ria.ru/20210405/samolet-1604311761.html
В Тюмени приземлился самолет с отказавшим двигателем
В Тюмени приземлился самолет с отказавшим двигателем
Самолет, летевший рейсом Шарджа (ОАЭ) - Тюмень, у которого отказал один из двигателей, совершил в понедельник посадку в штатном режиме в Тюмени, никто не... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:59
2021-04-05T15:59
россия
шарджа (эмират)
следственный комитет россии (ск рф)
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Самолет, летевший рейсом Шарджа (ОАЭ) - Тюмень, у которого отказал один из двигателей, совершил в понедельник посадку в штатном режиме в Тюмени, никто не пострадал, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ."Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту отказа левого двигателя у воздушного судна Airbus А-320 проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, 5 апреля 2021 года в 17.01 по местному времени (15.01 мск) в аэропорту Рощино города Тюмени произвело посадку воздушное судно Airbus А-320, выполняющее рейс по маршруту "Шарджа - Тюмень". В ходе полета произошел отказ левого двигателя", - говорится в сообщении.На борту воздушного судна находились два члена экипажа. Посадка самолета прошла в штатном режиме, члены экипажа не пострадали, информируют правоохранители.В Уральском управлении СК на транспорте РИА Новости уточнили, что самолет летел с техобслуживания, поэтому пассажиров на нем не было.Сейчас следствие проводит осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники аэропорта, члены экипажа, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, уточняет управление.
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россия
шарджа (эмират)
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россия, шарджа (эмират), следственный комитет россии (ск рф), тюмень, происшествия

В Тюмени приземлился самолет с отказавшим двигателем

15:59 05.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкАэропорт Рощино в Тюмени
Аэропорт Рощино в Тюмени - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Сергей Русанов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Самолет, летевший рейсом Шарджа (ОАЭ) - Тюмень, у которого отказал один из двигателей, совершил в понедельник посадку в штатном режиме в Тюмени, никто не пострадал, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту отказа левого двигателя у воздушного судна Airbus А-320 проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, 5 апреля 2021 года в 17.01 по местному времени (15.01 мск) в аэропорту Рощино города Тюмени произвело посадку воздушное судно Airbus А-320, выполняющее рейс по маршруту "Шарджа - Тюмень". В ходе полета произошел отказ левого двигателя", - говорится в сообщении.
На борту воздушного судна находились два члена экипажа. Посадка самолета прошла в штатном режиме, члены экипажа не пострадали, информируют правоохранители.
В Уральском управлении СК на транспорте РИА Новости уточнили, что самолет летел с техобслуживания, поэтому пассажиров на нем не было.
Сейчас следствие проводит осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники аэропорта, члены экипажа, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, уточняет управление.
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
Вчера, 14:19
Летящий в Стамбул самолет совершит техническую посадку в "Шереметьево"
 
РоссияШарджа (эмират)Следственный комитет России (СК РФ)ТюменьПроисшествия
 
 
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