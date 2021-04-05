https://ria.ru/20210405/samolet-1604311761.html

В Тюмени приземлился самолет с отказавшим двигателем

В Тюмени приземлился самолет с отказавшим двигателем

Самолет, летевший рейсом Шарджа (ОАЭ) - Тюмень, у которого отказал один из двигателей, совершил в понедельник посадку в штатном режиме в Тюмени, никто не... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:59

2021-04-05T15:59

2021-04-05T15:59

россия

шарджа (эмират)

следственный комитет россии (ск рф)

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Самолет, летевший рейсом Шарджа (ОАЭ) - Тюмень, у которого отказал один из двигателей, совершил в понедельник посадку в штатном режиме в Тюмени, никто не пострадал, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ."Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту отказа левого двигателя у воздушного судна Airbus А-320 проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, 5 апреля 2021 года в 17.01 по местному времени (15.01 мск) в аэропорту Рощино города Тюмени произвело посадку воздушное судно Airbus А-320, выполняющее рейс по маршруту "Шарджа - Тюмень". В ходе полета произошел отказ левого двигателя", - говорится в сообщении.На борту воздушного судна находились два члена экипажа. Посадка самолета прошла в штатном режиме, члены экипажа не пострадали, информируют правоохранители.В Уральском управлении СК на транспорте РИА Новости уточнили, что самолет летел с техобслуживания, поэтому пассажиров на нем не было.Сейчас следствие проводит осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники аэропорта, члены экипажа, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, уточняет управление.

https://ria.ru/20210405/samolet-1604288129.html

россия

шарджа (эмират)

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шарджа (эмират), следственный комитет россии (ск рф), тюмень, происшествия