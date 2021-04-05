https://ria.ru/20210405/samolet-1604311761.html
В Тюмени приземлился самолет с отказавшим двигателем
В Тюмени приземлился самолет с отказавшим двигателем
Самолет, летевший рейсом Шарджа (ОАЭ) - Тюмень, у которого отказал один из двигателей, совершил в понедельник посадку в штатном режиме в Тюмени, никто не... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:59
2021-04-05T15:59
2021-04-05T15:59
россия
шарджа (эмират)
следственный комитет россии (ск рф)
тюмень
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564266222_0:0:3120:1754_1920x0_80_0_0_68c4c4bc0057e2f32f46cbdf5f8d1a89.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Самолет, летевший рейсом Шарджа (ОАЭ) - Тюмень, у которого отказал один из двигателей, совершил в понедельник посадку в штатном режиме в Тюмени, никто не пострадал, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ."Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту отказа левого двигателя у воздушного судна Airbus А-320 проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, 5 апреля 2021 года в 17.01 по местному времени (15.01 мск) в аэропорту Рощино города Тюмени произвело посадку воздушное судно Airbus А-320, выполняющее рейс по маршруту "Шарджа - Тюмень". В ходе полета произошел отказ левого двигателя", - говорится в сообщении.На борту воздушного судна находились два члена экипажа. Посадка самолета прошла в штатном режиме, члены экипажа не пострадали, информируют правоохранители.В Уральском управлении СК на транспорте РИА Новости уточнили, что самолет летел с техобслуживания, поэтому пассажиров на нем не было.Сейчас следствие проводит осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники аэропорта, члены экипажа, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, уточняет управление.
https://ria.ru/20210405/samolet-1604288129.html
россия
шарджа (эмират)
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564266222_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_c67e2b9205a6d68058b802f7e9a701c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шарджа (эмират), следственный комитет россии (ск рф), тюмень, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости.
Самолет, летевший рейсом Шарджа
(ОАЭ
) - Тюмень
, у которого отказал один из двигателей, совершил в понедельник посадку в штатном режиме в Тюмени, никто не пострадал, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК
РФ.
"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту отказа левого двигателя у воздушного судна Airbus А-320 проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, 5 апреля 2021 года в 17.01 по местному времени (15.01 мск) в аэропорту Рощино города Тюмени произвело посадку воздушное судно Airbus А-320, выполняющее рейс по маршруту "Шарджа - Тюмень". В ходе полета произошел отказ левого двигателя", - говорится в сообщении.
На борту воздушного судна находились два члена экипажа. Посадка самолета прошла в штатном режиме, члены экипажа не пострадали, информируют правоохранители.
В Уральском управлении СК на транспорте РИА Новости уточнили, что самолет летел с техобслуживания, поэтому пассажиров на нем не было.
Сейчас следствие проводит осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники аэропорта, члены экипажа, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, уточняет управление.