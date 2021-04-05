Онлайн-конференция о сотрудничестве России и Туниса
11:15 05.04.2021 (обновлено: 12:58 05.04.2021)
7 апреля в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная российско-тунисскому взаимодействию.
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Участники:
- министр туризма, ремесел и культуры Тунисской Республики Хабиб АММАР;
- государственный секретарь иностранных дел, миграции и тунисцев за рубежом Мохамед Али НАФТИ;
- руководитель Национального центра мониторинга вновь появившихся заболеваний Нисаф БЕН АЛАЙЯ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Тунисской Республики в Российской Федерации Тарак БЕН САЛЕМ.
5-7 апреля проходит рабочий визит в Москву министра туризма, ремесел и культуры Туниса Нисаф Бен Алайи. На мероприятии, организованном по его итогам, речь пойдет о ситуации в стране, в частности, в областях здравоохранения и борьбы пандемией, в политической, социально-экономической сферах, будут освещены вопросы туризма, культуры и международного сотрудничества, результаты встреч и переговоров в Москве.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- министр туризма, ремесел и культуры Тунисской Республики Хабиб АММАР;
- государственный секретарь иностранных дел, миграции и тунисцев за рубежом Мохамед Али НАФТИ;
- руководитель Национального центра мониторинга вновь появившихся заболеваний Нисаф БЕН АЛАЙЯ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Тунисской Республики в Российской Федерации Тарак БЕН САЛЕМ.
5-7 апреля проходит рабочий визит в Москву министра туризма, ремесел и культуры Туниса Нисаф Бен Алайи. На мероприятии, организованном по его итогам, речь пойдет о ситуации в стране, в частности, в областях здравоохранения и борьбы пандемией, в политической, социально-экономической сферах, будут освещены вопросы туризма, культуры и международного сотрудничества, результаты встреч и переговоров в Москве.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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