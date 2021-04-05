https://ria.ru/20210405/rossiysko-tunisskoe-vzaimodeystvie-1604253018.html

Онлайн-конференция о сотрудничестве России и Туниса

Онлайн-конференция о сотрудничестве России и Туниса

7 апреля в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная российско-тунисскому взаимодействию.

2021-04-05T11:15

2021-04-05T11:15

2021-04-05T12:58

анонсы

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Задать вопросУчастники:- министр туризма, ремесел и культуры Тунисской Республики Хабиб АММАР;- государственный секретарь иностранных дел, миграции и тунисцев за рубежом Мохамед Али НАФТИ;- руководитель Национального центра мониторинга вновь появившихся заболеваний Нисаф БЕН АЛАЙЯ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Тунисской Республики в Российской Федерации Тарак БЕН САЛЕМ.5-7 апреля проходит рабочий визит в Москву министра туризма, ремесел и культуры Туниса Нисаф Бен Алайи. На мероприятии, организованном по его итогам, речь пойдет о ситуации в стране, в частности, в областях здравоохранения и борьбы пандемией, в политической, социально-экономической сферах, будут освещены вопросы туризма, культуры и международного сотрудничества, результаты встреч и переговоров в Москве.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы