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Онлайн-конференция о сотрудничестве России и Туниса
Онлайн-конференция о сотрудничестве России и Туниса
7 апреля в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная российско-тунисскому взаимодействию.
2021-04-05T11:15
2021-04-05T12:58
анонсы
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Задать вопросУчастники:- министр туризма, ремесел и&nbsp;культуры Тунисской Республики Хабиб АММАР;- государственный секретарь иностранных дел, миграции и&nbsp;тунисцев за&nbsp;рубежом Мохамед Али НАФТИ;- руководитель Национального центра мониторинга вновь появившихся заболеваний Нисаф БЕН АЛАЙЯ;- Чрезвычайный и&nbsp;Полномочный Посол Тунисской Республики в&nbsp;Российской Федерации Тарак БЕН САЛЕМ.5-7 апреля проходит рабочий визит в Москву министра туризма, ремесел и культуры Туниса Нисаф Бен Алайи. На мероприятии, организованном по его итогам, речь пойдет о ситуации в стране, в частности, в областях здравоохранения и борьбы пандемией, в политической, социально-экономической сферах, будут освещены вопросы туризма, культуры и международного сотрудничества, результаты встреч и переговоров в Москве.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о сотрудничестве России и Туниса

11:15 05.04.2021 (обновлено: 12:58 05.04.2021)
 
Читать ria.ru в
7 апреля в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная российско-тунисскому взаимодействию.
Задать вопрос

Участники:
- министр туризма, ремесел и культуры Тунисской Республики Хабиб АММАР;
- государственный секретарь иностранных дел, миграции и тунисцев за рубежом Мохамед Али НАФТИ;
- руководитель Национального центра мониторинга вновь появившихся заболеваний Нисаф БЕН АЛАЙЯ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Тунисской Республики в Российской Федерации Тарак БЕН САЛЕМ.

5-7 апреля проходит рабочий визит в Москву министра туризма, ремесел и культуры Туниса Нисаф Бен Алайи. На мероприятии, организованном по его итогам, речь пойдет о ситуации в стране, в частности, в областях здравоохранения и борьбы пандемией, в политической, социально-экономической сферах, будут освещены вопросы туризма, культуры и международного сотрудничества, результаты встреч и переговоров в Москве.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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