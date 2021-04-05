https://ria.ru/20210405/reabilitatsiya-1604304492.html

Путин подписал закон о миллионных штрафах за реабилитацию нацизма в сети

Путин подписал закон о миллионных штрафах за реабилитацию нацизма в сети

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому максимальный штраф за реабилитацию нацизма в сети и распространение ложных сведений о... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:26

2021-04-05T15:26

2021-04-05T15:30

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому максимальный штраф за реабилитацию нацизма в сети и распространение ложных сведений о ветеранах, унижение их чести и достоинства составит 5 миллионов рублей.Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в статьи 3.5 и 13.15 КоАП РФ.Согласно документу, в КоАП зафиксировано, что "публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно публичное осквернение символов воинской славы России, либо публичное оскорбление памяти защитников Отечества, а равно публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны" в СМИ или интернете грозят штрафом для юрлиц в размере от 3 до 5 миллионов рублей с конфискацией предмета правонарушения.

https://ria.ru/20210128/nebenzya-1594894122.html

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2021

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россия, владимир путин, общество