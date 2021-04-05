https://ria.ru/20210405/putin-1604315800.html

Путин подписал закон о назначении гражданских лиц на должность офицера

Путин подписал закон о назначении гражданских лиц на должность офицера

Президент России Владимир Путин подписал закон о назначении президентом России граждан, не являющихся военнослужащими, на воинские должности, для которых... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:13

2021-04-05T16:13

2021-04-05T16:13

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о назначении президентом России граждан, не являющихся военнослужащими, на воинские должности, для которых предусмотрены высшие офицерские звания, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в закон "Об обороне".Согласно закону, назначать граждан, которые не относятся к категории военнослужащих, на воинские должности, для которых штатом предусмотрены высшие офицерские звания в Вооруженных Силах, а также освобождать от них будет президент России.Ранее единого порядка назначения военнослужащих и граждан, не являющихся военнослужащими, на такие должности нет.

https://ria.ru/20210109/putin-1592404781.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество