https://ria.ru/20210405/putin-1604267090.html

Путин проведет международные телефонные разговоры

Путин проведет международные телефонные разговоры

Президент РФ Владимир Путин в понедельник обсудит с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым ситуацию в агропромышленном комплексе и проведет... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:20

2021-04-05T12:20

2021-04-05T12:20

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник обсудит с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым ситуацию в агропромышленном комплексе и проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Сегодня наряду с другими непубличными встречами президент примет министра сельского хозяйства Патрушева, позанимается делами сельского хозяйства. В первую очередь речь идет о докладе по итогам 2020 года и по тому, что имеется в виду делать в плане развития в текущем году", - сказал Песков.Также в течение дня Путин проведет "несколько международных телефонных разговоров". "Мы будем делать соответствующие сообщения", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20210405/putin-1604265947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика