https://ria.ru/20210405/putin-1604267090.html
Путин проведет международные телефонные разговоры
Путин проведет международные телефонные разговоры
Президент РФ Владимир Путин в понедельник обсудит с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым ситуацию в агропромышленном комплексе и проведет... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:20
2021-04-05T12:20
2021-04-05T12:20
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник обсудит с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым ситуацию в агропромышленном комплексе и проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Сегодня наряду с другими непубличными встречами президент примет министра сельского хозяйства Патрушева, позанимается делами сельского хозяйства. В первую очередь речь идет о докладе по итогам 2020 года и по тому, что имеется в виду делать в плане развития в текущем году", - сказал Песков.Также в течение дня Путин проведет "несколько международных телефонных разговоров". "Мы будем делать соответствующие сообщения", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20210405/putin-1604265947.html
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дмитрий песков, владимир путин, политика