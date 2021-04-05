https://ria.ru/20210405/provokatsii-1604329554.html

В ДНР не исключили провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе

В ДНР не исключили провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин не исключает, что в ближайшие дни украинские силовики... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T17:10

2021-04-05T17:10

2021-04-05T17:10

эдуард басурин

донецкая народная республика

авдеевка

сша

в мире

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин не исключает, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим западным кураторам обострения ситуации на линии соприкосновения."Нашей разведкой получены данные о запланированном с 6 по 8 апреля прибытии в зону операции объединенных сил делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине с целью ознакомления с обстановкой", - сказал журналистам Басурин.По его информации, "западные кураторы Украины" планируют посетить районы подконтрольных Киеву Лоскутовки, Артемовска и Авдеевки. Одновременно с посещением делегации в указанных районах "запланирована работа семи журналистских групп телеканалов и информационных агентств"."Мы не исключаем, что с целью демонстрации западным партнерам обострения на линии соприкосновения, а также традиционного обвинения нас в обстрелах подконтрольной Украине территории украинские вооруженные формирования будут вести провокационный огонь, а также фиксировать постановочные обстрелы своих позиций", - добавил Басурин.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210405/rebenok-1604291891.html

https://ria.ru/20210404/kravchuk-1604183146.html

донецкая народная республика

авдеевка

сша

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эдуард басурин, донецкая народная республика, авдеевка, сша, в мире