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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210405/promzony-1604271540.html
В Москве вложат 460 млрд рублей в развитие еще 7 участков бывших промзон
В Москве вложат 460 млрд рублей в развитие еще 7 участков бывших промзон
Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии еще 7 участков бывших промзон, инвестиции в проекты составят более 460 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:39
2021-04-05T12:39
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
жилье
александр прохоров
москва
экономика
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии еще 7 участков бывших промзон, инвестиции в проекты составят более 460 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Как отмечается в сообщении, реорганизации будут подлежать участки промзон "Грайвороново", "Зюзино", "Каширское шоссе", "Бескудниково", "Кунцево", "Коровино" и "Теплый стан" общей площадью свыше 77 гектаров. По словам, руководителя ДИПП Александра Прохорова, на участках планируется возвести более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. "Промышленные здания займут 173 тысячи квадратных метров, общественно-деловая застройка – 342 тысячи квадратных метров, также планируется возвести жилые дома. Сроки реализации проектов в зависимости от территории составят от 5 до 13 лет", - добавил глава ведомства. Ранее по инициативе города решения о комплексном развитии были приняты еще по четырем территориям. На территориях бывших промзон "Братцево", "Чертаново", "Южное Бутово" и "Алтуфьевское шоссе" площадью почти 60 гектара появятся объекты производственного и общественно-делового назначения. Редевелопмент бывшей производственной зоны "Южное Бутово" и "Алтуфьевское шоссе" также включает в себя жилую застройку, объекты под образовательные и спортивные цели, а также цели здравоохранения. Планируемый объем инвестиций в эти четыре проекта составит почти 82 миллиарда рублей, будут созданы более 15 тысяч рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 4,9 миллиарда рублей в год.
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жилье, александр прохоров, москва, экономика

В Москве вложат 460 млрд рублей в развитие еще 7 участков бывших промзон

12:39 05.04.2021
 
© Fotolia / Бурдюков АндрейФинансы
Финансы - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Fotolia / Бурдюков Андрей
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии еще 7 участков бывших промзон, инвестиции в проекты составят более 460 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Как отмечается в сообщении, реорганизации будут подлежать участки промзон "Грайвороново", "Зюзино", "Каширское шоссе", "Бескудниково", "Кунцево", "Коровино" и "Теплый стан" общей площадью свыше 77 гектаров.
"В будущем там появятся современные экологичные производства, жилые дома, объекты социального назначения и соответствующая инфраструктура. Реализация этих проектов позволит городу получить около 18 тысяч рабочих мест. Ожидаемый объем инвестиций составляет 463 миллиардов рублей, а бюджетный эффект – почти 29 миллиардов рублей в год", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам, руководителя ДИПП Александра Прохорова, на участках планируется возвести более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
"Промышленные здания займут 173 тысячи квадратных метров, общественно-деловая застройка – 342 тысячи квадратных метров, также планируется возвести жилые дома. Сроки реализации проектов в зависимости от территории составят от 5 до 13 лет", - добавил глава ведомства.
Ранее по инициативе города решения о комплексном развитии были приняты еще по четырем территориям. На территориях бывших промзон "Братцево", "Чертаново", "Южное Бутово" и "Алтуфьевское шоссе" площадью почти 60 гектара появятся объекты производственного и общественно-делового назначения. Редевелопмент бывшей производственной зоны "Южное Бутово" и "Алтуфьевское шоссе" также включает в себя жилую застройку, объекты под образовательные и спортивные цели, а также цели здравоохранения. Планируемый объем инвестиций в эти четыре проекта составит почти 82 миллиарда рублей, будут созданы более 15 тысяч рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 4,9 миллиарда рублей в год.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
09:32
Семь участков бывших промзон приведут в порядок в Москве
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЖильеАлександр ПрохоровМоскваЭкономика
 
 
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