https://ria.ru/20210405/promyshlennost-1604271965.html

Правительство уточнило целевые показатели развития промышленности

Правительство уточнило целевые показатели развития промышленности

Правительство РФ уточнило целевые показатели программы развития промышленности до 2030 года, особый акцент сделан на поддержке технопарков, сообщил... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:41

2021-04-05T12:41

2021-04-05T12:41

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правительство РФ уточнило целевые показатели программы развития промышленности до 2030 года, особый акцент сделан на поддержке технопарков, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерамиОн отметил, что плановые значения отдельных индикаторов госпрограммы были скорректированы с учетом динамики развития промышленности и направлены на достижение цели увеличения экспорта несырьевых товаров в размере не менее 70% по сравнению с показателями 2020 года."Особый акцент в обновленной госпрограмме сделан на мерах поддержки индустриальных парков и промышленных технопарков, будем наращивать объем введенных в эксплуатацию производственных площадей со всей необходимой инфрастуктурой", - добавил премьер.По его словам, в части развития технопарков критерием эффективности станет не рост их числа, а объем внебюджетных инвестиций и выпуск промышленной продукции.

https://ria.ru/20210405/modernizatsiya-1604228748.html

россия

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россия, михаил мишустин, экономика