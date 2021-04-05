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За доступностью оплаты проезда картой в Подмосковье стали строже следить

За доступностью оплаты проезда картой в Подмосковье стали строже следить

Инспекторы начали тщательнее следить за доступностью оплаты проезда в Московской области. Они проверят, можно ли в транспорте расплатиться банковской и... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T19:42

2021-04-05T19:42

2021-04-05T19:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Инспекторы начали тщательнее следить за доступностью оплаты проезда в Московской области. Они проверят, можно ли в транспорте расплатиться банковской и транспортной картами, сообщил телеканал "360".Контроль будут осуществлять сотрудники Минтранса и Административно-пассажирской инспекции. Они проследят за перевозчиками в трех городских округах, где было наибольшее число жалоб от пассажиров. Ежедневно специалисты будут работать с 200–300 автобусами. Каждый из них осмотрят не менее двух раз.Согласно закону от 27 декабря 2005 года, перевозчики должны принимать к оплате наличные деньги, карты или транспортные карты. Если такая функция отсутствует, пассажир может проехать бесплатно.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)