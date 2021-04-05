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За доступностью оплаты проезда картой в Подмосковье стали строже следить
За доступностью оплаты проезда картой в Подмосковье стали строже следить
Инспекторы начали тщательнее следить за доступностью оплаты проезда в Московской области. Они проверят, можно ли в транспорте расплатиться банковской и... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T19:42
2021-04-05T19:42
2021-04-05T19:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Инспекторы начали тщательнее следить за доступностью оплаты проезда в Московской области. Они проверят, можно ли в транспорте расплатиться банковской и транспортной картами, сообщил телеканал "360".Контроль будут осуществлять сотрудники Минтранса и Административно-пассажирской инспекции. Они проследят за перевозчиками в трех городских округах, где было наибольшее число жалоб от пассажиров. Ежедневно специалисты будут работать с 200–300 автобусами. Каждый из них осмотрят не менее двух раз.Согласно закону от 27 декабря 2005 года, перевозчики должны принимать к оплате наличные деньги, карты или транспортные карты. Если такая функция отсутствует, пассажир может проехать бесплатно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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московская область (подмосковье)