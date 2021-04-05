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В Красноярске организатору нападения на инкассаторов дали 11 лет колонии
В Красноярске организатору нападения на инкассаторов дали 11 лет колонии
Организатор нападения на инкассаторов в Красноярске Алексей Истягин получил 11 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T09:11
2021-04-05T09:11
2021-04-05T09:41
красноярский краевой суд
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Организатор нападения на инкассаторов в Красноярске Алексей Истягин получил 11 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.В суде уточнили, что компенсация каждому потерпевшему составит полтора миллиона рублей, а вред банку оценивается в почти 300 тысяч рублей.По данным полиции, злоумышленники задумали нападение еще в 2017 году, а в мае 2020 года организовали засаду, несколько раз выстрелили в инкассаторов и завладели их сумкой. Отмечается, что с места преступления нападавшие скрылись на заранее приобретенной автомашине. Ранее полиция сообщала, что предполагаемый организатор нападения подкинул в автомобиль волосы, которые специально собирал в парикмахерских. Добавляется, что похищенные деньги налетчики поделили между собой поровну, после чего спрятали в тайниках.Отмечается, что в ходе спецоперации силовики сначала обнаружили машину, на которой передвигались сообщники, а несколько позже задержали подозреваемых – троих ранее не судимых местных жителей. Позднее были обнаружены более двух миллионов рублей, похищенных налетчиками.
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красноярский краевой суд, красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости.
Организатор нападения на инкассаторов в Красноярске Алексей Истягин получил 11 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда
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"Приговор организатору нападения на инкассаторов Алексею Истягину оглашён. Истягин признан виновным в совершении преступлений… Ему назначено наказание 11 лет лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима. Дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, дополнительное наказание в виде штрафа и компенсации морального вреда в пользу потерпевших и возмещение вреда банку", - говорится в сообщении.
В суде уточнили, что компенсация каждому потерпевшему составит полтора миллиона рублей, а вред банку оценивается в почти 300 тысяч рублей.
По данным полиции, злоумышленники задумали нападение еще в 2017 году, а в мае 2020 года организовали засаду, несколько раз выстрелили в инкассаторов и завладели их сумкой. Отмечается, что с места преступления нападавшие скрылись на заранее приобретенной автомашине. Ранее полиция сообщала, что предполагаемый организатор нападения подкинул в автомобиль волосы, которые специально собирал в парикмахерских. Добавляется, что похищенные деньги налетчики поделили между собой поровну, после чего спрятали в тайниках.
Отмечается, что в ходе спецоперации силовики сначала обнаружили машину, на которой передвигались сообщники, а несколько позже задержали подозреваемых – троих ранее не судимых местных жителей. Позднее были обнаружены более двух миллионов рублей, похищенных налетчиками.