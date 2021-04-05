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В Красноярске организатору нападения на инкассаторов дали 11 лет колонии

В Красноярске организатору нападения на инкассаторов дали 11 лет колонии

Организатор нападения на инкассаторов в Красноярске Алексей Истягин получил 11 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T09:11

2021-04-05T09:11

2021-04-05T09:41

красноярский краевой суд

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Организатор нападения на инкассаторов в Красноярске Алексей Истягин получил 11 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.В суде уточнили, что компенсация каждому потерпевшему составит полтора миллиона рублей, а вред банку оценивается в почти 300 тысяч рублей.По данным полиции, злоумышленники задумали нападение еще в 2017 году, а в мае 2020 года организовали засаду, несколько раз выстрелили в инкассаторов и завладели их сумкой. Отмечается, что с места преступления нападавшие скрылись на заранее приобретенной автомашине. Ранее полиция сообщала, что предполагаемый организатор нападения подкинул в автомобиль волосы, которые специально собирал в парикмахерских. Добавляется, что похищенные деньги налетчики поделили между собой поровну, после чего спрятали в тайниках.Отмечается, что в ходе спецоперации силовики сначала обнаружили машину, на которой передвигались сообщники, а несколько позже задержали подозреваемых – троих ранее не судимых местных жителей. Позднее были обнаружены более двух миллионов рублей, похищенных налетчиками.

https://ria.ru/20210326/ekstremisty-1602934814.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский краевой суд, красноярск, происшествия