https://ria.ru/20210405/pozner-1604345143.html

Познер сообщил, что перед ним не извинились после инцидента в Тбилиси

Познер сообщил, что перед ним не извинились после инцидента в Тбилиси

Известный российский журналист Владимир Познер сообщил РИА Новости, что представители властей Грузии не приносили ему извинений по поводу инцидента в Тбилиси. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T18:37

2021-04-05T18:37

2021-04-05T18:44

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Известный российский журналист Владимир Познер сообщил РИА Новости, что представители властей Грузии не приносили ему извинений по поводу инцидента в Тбилиси.В минувшую среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что поскольку Познер не признает территориальную целостность Грузии, то его присутствие в стране неприемлемо. Они окружили отель, где изначально остановились Познер и его друзья. Позже гостей переправили в другую гостиницу, ее протестующие закидали яйцами, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули Грузию. В четверг Познер рассказал РИА Новости, что уже вернулся в Москву."Передо мной никто не извинялся. Но я знаю, что премьер-министр Грузии выразил по этому поводу сожаление, об этом говорил (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий - ред.) Песков. Но мне лично никто с этим не звонил", - ответил Познер РИА Новости на вопрос, связывались ли с ним власти Грузии и пытались ли урегулировать конфликт.Телеведущему, по его словам, звонили несколько представителей грузинского телевидения, никаких комментариев по поводу произошедшего он давать по-прежнему не планирует. "И больше я к этому возвращаться не буду", - добавил Познер.Ранее он в связи с инцидентом в Тбилиси говорил, что устроившие этот "шабаш" не стоят внимания. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва рассматривает осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси и провокацию против Познера как звенья одной цепи.

https://ria.ru/20210405/pozner-1604332661.html

https://ria.ru/20210402/prigozhin-1603963499.html

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грузия

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мария захарова, владимир познер, москва, тбилиси, грузия, в мире