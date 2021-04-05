Познер сообщил, что перед ним не извинились после инцидента в Тбилиси
18:37 05.04.2021 (обновлено: 18:44 05.04.2021)
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТелеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма "Ян Карский. Праведник мира" лауреата премии "Эмми" Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Известный российский журналист Владимир Познер сообщил РИА Новости, что представители властей Грузии не приносили ему извинений по поводу инцидента в Тбилиси.
В минувшую среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что поскольку Познер не признает территориальную целостность Грузии, то его присутствие в стране неприемлемо. Они окружили отель, где изначально остановились Познер и его друзья. Позже гостей переправили в другую гостиницу, ее протестующие закидали яйцами, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули Грузию. В четверг Познер рассказал РИА Новости, что уже вернулся в Москву.
"Передо мной никто не извинялся. Но я знаю, что премьер-министр Грузии выразил по этому поводу сожаление, об этом говорил (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий - ред.) Песков. Но мне лично никто с этим не звонил", - ответил Познер РИА Новости на вопрос, связывались ли с ним власти Грузии и пытались ли урегулировать конфликт.
Телеведущему, по его словам, звонили несколько представителей грузинского телевидения, никаких комментариев по поводу произошедшего он давать по-прежнему не планирует. "И больше я к этому возвращаться не буду", - добавил Познер.
Ранее он в связи с инцидентом в Тбилиси говорил, что устроившие этот "шабаш" не стоят внимания. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва рассматривает осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси и провокацию против Познера как звенья одной цепи.