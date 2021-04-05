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Познер сообщил, что перед ним не извинились после инцидента в Тбилиси
Познер сообщил, что перед ним не извинились после инцидента в Тбилиси
Известный российский журналист Владимир Познер сообщил РИА Новости, что представители властей Грузии не приносили ему извинений по поводу инцидента в Тбилиси. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T18:37
2021-04-05T18:44
мария захарова
владимир познер
москва
тбилиси
грузия
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Известный российский журналист Владимир Познер сообщил РИА Новости, что представители властей Грузии не приносили ему извинений по поводу инцидента в Тбилиси.В минувшую среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что поскольку Познер не признает территориальную целостность Грузии, то его присутствие в стране неприемлемо. Они окружили отель, где изначально остановились Познер и его друзья. Позже гостей переправили в другую гостиницу, ее протестующие закидали яйцами, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули Грузию. В четверг Познер рассказал РИА Новости, что уже вернулся в Москву."Передо мной никто не извинялся. Но я знаю, что премьер-министр Грузии выразил по этому поводу сожаление, об этом говорил (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий - ред.) Песков. Но мне лично никто с этим не звонил", - ответил Познер РИА Новости на вопрос, связывались ли с ним власти Грузии и пытались ли урегулировать конфликт.Телеведущему, по его словам, звонили несколько представителей грузинского телевидения, никаких комментариев по поводу произошедшего он давать по-прежнему не планирует. "И больше я к этому возвращаться не буду", - добавил Познер.Ранее он в связи с инцидентом в Тбилиси говорил, что устроившие этот "шабаш" не стоят внимания. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва рассматривает осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси и провокацию против Познера как звенья одной цепи.
https://ria.ru/20210405/pozner-1604332661.html
https://ria.ru/20210402/prigozhin-1603963499.html
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мария захарова, владимир познер, москва, тбилиси, грузия, в мире

Познер сообщил, что перед ним не извинились после инцидента в Тбилиси

18:37 05.04.2021 (обновлено: 18:44 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТелеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма "Ян Карский. Праведник мира" лауреата премии "Эмми" Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Известный российский журналист Владимир Познер сообщил РИА Новости, что представители властей Грузии не приносили ему извинений по поводу инцидента в Тбилиси.
В минувшую среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что поскольку Познер не признает территориальную целостность Грузии, то его присутствие в стране неприемлемо. Они окружили отель, где изначально остановились Познер и его друзья. Позже гостей переправили в другую гостиницу, ее протестующие закидали яйцами, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули Грузию. В четверг Познер рассказал РИА Новости, что уже вернулся в Москву.
Журналист, телеведущий Владимир Познер после церемонии открытия ХI Международного кинофестиваля имени А. Тарковского Зеркало в Плёсе - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
Вчера, 17:29
Грузинская телеведущая заявила, что Познер родился 116 лет назад
"Передо мной никто не извинялся. Но я знаю, что премьер-министр Грузии выразил по этому поводу сожаление, об этом говорил (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий - ред.) Песков. Но мне лично никто с этим не звонил", - ответил Познер РИА Новости на вопрос, связывались ли с ним власти Грузии и пытались ли урегулировать конфликт.
Телеведущему, по его словам, звонили несколько представителей грузинского телевидения, никаких комментариев по поводу произошедшего он давать по-прежнему не планирует. "И больше я к этому возвращаться не буду", - добавил Познер.
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 14:50
Пригожин дал совет россиянам после инцидента с Познером в Грузии
Ранее он в связи с инцидентом в Тбилиси говорил, что устроившие этот "шабаш" не стоят внимания. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва рассматривает осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси и провокацию против Познера как звенья одной цепи.
 
Мария ЗахароваВладимир ПознерМоскваТбилисиГрузияВ мире
 
 
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