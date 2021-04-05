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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210405/pozhbezopasnost-1604284130.html
Власти Подмосковья напомнили дачникам о мерах пожарной безопасности
Власти Подмосковья напомнили дачникам о мерах пожарной безопасности
Нарушение правил противопожарной безопасности на дачных участках и землях граничащих с государственным лесным фондом Московской области влечет за собой... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T13:55
2021-04-05T13:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Нарушение правил противопожарной безопасности на дачных участках и землях граничащих с государственным лесным фондом Московской области влечет за собой наложение административного штрафа до 500 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.В понедельник, в Московской области заработал электронный сервис "Смежник не проштрафься", который по кадастровому номеру участка позволяет узнать – граничит ли ваш участок с землями лесного фонда и нужно ли проводить противопожарные мероприятия.В случае, если участок граничит с землями лесного фонда, то необходимо очистить от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов полосу на своем участке шириной не менее 10 метров от границы леса. Также допускается отделить лес противопожарной минерализованной полосой на своем участке шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером, отмечают в пресс-службе."Невыполнение указанных требований влечет за собой административную ответственность по ст. 8.32 КоАП РФ, штрафы по которой могут достигать пяти тысяч рублей для физических лиц, 40 тысяч рублей - для должностных лиц и 500 тысяч рублей - для юридических лиц", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования Андрея Разина.
https://ria.ru/20210405/chistota-1604274404.html
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московская область (подмосковье), общество

Власти Подмосковья напомнили дачникам о мерах пожарной безопасности

13:55 05.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДачные участки в Московской области
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Нарушение правил противопожарной безопасности на дачных участках и землях граничащих с государственным лесным фондом Московской области влечет за собой наложение административного штрафа до 500 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
В понедельник, в Московской области заработал электронный сервис "Смежник не проштрафься", который по кадастровому номеру участка позволяет узнать – граничит ли ваш участок с землями лесного фонда и нужно ли проводить противопожарные мероприятия.
В случае, если участок граничит с землями лесного фонда, то необходимо очистить от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов полосу на своем участке шириной не менее 10 метров от границы леса. Также допускается отделить лес противопожарной минерализованной полосой на своем участке шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером, отмечают в пресс-службе.
"Невыполнение указанных требований влечет за собой административную ответственность по ст. 8.32 КоАП РФ, штрафы по которой могут достигать пяти тысяч рублей для физических лиц, 40 тысяч рублей - для должностных лиц и 500 тысяч рублей - для юридических лиц", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования Андрея Разина.
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