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В Самарской области загорелся ангар
В Самарской области загорелся ангар
Пожар произошел в ангаре на площади 1200 квадратных метров в Самарской области, сообщает МЧС. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T20:06
2021-04-05T21:57
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самарская область
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пожар произошел в ангаре на площади 1200 квадратных метров в Самарской области, сообщает МЧС.Отмечается, что сообщение о пожаре в городе Кинель на улице Промышленная, дом 13 поступило в 17.30 мск в понедельник. Внутри ангара находится производство резино-технических изделий из переработанных автомобильных покрышек.Для тушения пожара привлечены 60 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 45 человек и 11 единиц техники, к месту направлено два пожарных поезда, добавляется в сообщении.Пожар в ангаре в Самарской области локализован на площади 1200 квадратных метров, позже сообщил МЧС РФ."В 20.23 мск пожар локализован на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС.Один человек пострадал при пожаре в ангаре в Самарской области, он госпитализирован, позже сообщила прокуратура региона.В ведомстве добавили, что организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности.Открытое горение в ангаре с резиной в Самарской области ликвидировано, позже сообщил МЧС РФ."В 21.11 мск ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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Ангар с резиной горит под Самарой
Крупный пожар под Самарой. Горит ангар с резиной, площадь возгорания - 1,2 тыс "квадратов".
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область

В Самарской области загорелся ангар

20:06 05.04.2021 (обновлено: 21:57 05.04.2021)
 
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пожар произошел в ангаре на площади 1200 квадратных метров в Самарской области, сообщает МЧС.
Отмечается, что сообщение о пожаре в городе Кинель на улице Промышленная, дом 13 поступило в 17.30 мск в понедельник. Внутри ангара находится производство резино-технических изделий из переработанных автомобильных покрышек.
"В настоящее время площадь пожара составляет 1200 квадратных метров. Существует угроза распространения", - говорится в сообщении.
Для тушения пожара привлечены 60 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 45 человек и 11 единиц техники, к месту направлено два пожарных поезда, добавляется в сообщении.
Пожар в ангаре в Самарской области локализован на площади 1200 квадратных метров, позже сообщил МЧС РФ.
"В 20.23 мск пожар локализован на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС.
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Один человек пострадал при пожаре в ангаре в Самарской области, он госпитализирован, позже сообщила прокуратура региона.
"В результате пожара пострадал один человек, он доставлен в больницу, оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности.
Открытое горение в ангаре с резиной в Самарской области ликвидировано, позже сообщил МЧС РФ.
"В 21.11 мск ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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