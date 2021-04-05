https://ria.ru/20210405/pozhar-1604357824.html

В Самарской области загорелся ангар

В Самарской области загорелся ангар

Пожар произошел в ангаре на площади 1200 квадратных метров в Самарской области, сообщает МЧС. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T20:06

2021-04-05T20:06

2021-04-05T21:57

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самарская область

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пожар произошел в ангаре на площади 1200 квадратных метров в Самарской области, сообщает МЧС.Отмечается, что сообщение о пожаре в городе Кинель на улице Промышленная, дом 13 поступило в 17.30 мск в понедельник. Внутри ангара находится производство резино-технических изделий из переработанных автомобильных покрышек.Для тушения пожара привлечены 60 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 45 человек и 11 единиц техники, к месту направлено два пожарных поезда, добавляется в сообщении.Пожар в ангаре в Самарской области локализован на площади 1200 квадратных метров, позже сообщил МЧС РФ."В 20.23 мск пожар локализован на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС.Один человек пострадал при пожаре в ангаре в Самарской области, он госпитализирован, позже сообщила прокуратура региона.В ведомстве добавили, что организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности.Открытое горение в ангаре с резиной в Самарской области ликвидировано, позже сообщил МЧС РФ."В 21.11 мск ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210405/pozhar-1604261674.html

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россия

самарская область

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Ангар с резиной горит под Самарой Крупный пожар под Самарой. Горит ангар с резиной, площадь возгорания - 1,2 тыс "квадратов". 2021-04-05T20:06 true PT0M55S

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область