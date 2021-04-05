https://ria.ru/20210405/pozhar-1604261674.html

При пожаре в частном доме в Смоленской области погибли женщина и ребенок

При пожаре в частном доме в Смоленской области погибли женщина и ребенок

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью женщины и шестилетнего ребенка при пожаре в частном доме в городе Починок Смоленской области, сообщает... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:54

2021-04-05T11:54

2021-04-05T11:54

смоленская область

починок

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg

БРЯНСК, 5 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью женщины и шестилетнего ребенка при пожаре в частном доме в городе Починок Смоленской области, сообщает СУСК РФ по региону.Отмечается, что трагедия произошла в понедельник ранним утром в одном из частных домов по улице Советская города Починка Смоленской области."После ликвидации возгорания были обнаружены тела женщины, 1975 года рождения, и ребенка, 2015 года рождения. По данному факту следственными органами СУСК РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УКРФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, семья состояла на учете в органах системы профилактики. ​В настоящее время следователи произвели тщательный и детальный осмотр места происшествия, назначили необходимые экспертизы для установления причин пожара и причин смерти погибших. По предварительным данным, очаг возгорания находился в пристройке, куда хозяйка дома периодически выходила курить.В ходе следствия будут установлены условия воспитания и проживания ребенка, будет дана принципиальная оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.

https://ria.ru/20210405/sochi-1604259954.html

https://ria.ru/20210403/pozhar-1604088658.html

смоленская область

починок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, починок, происшествия