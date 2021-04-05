https://ria.ru/20210405/pozhar-1604261674.html
При пожаре в частном доме в Смоленской области погибли женщина и ребенок
При пожаре в частном доме в Смоленской области погибли женщина и ребенок
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью женщины и шестилетнего ребенка при пожаре в частном доме в городе Починок Смоленской области, сообщает... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:54
2021-04-05T11:54
2021-04-05T11:54
смоленская область
починок
происшествия
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БРЯНСК, 5 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью женщины и шестилетнего ребенка при пожаре в частном доме в городе Починок Смоленской области, сообщает СУСК РФ по региону.Отмечается, что трагедия произошла в понедельник ранним утром в одном из частных домов по улице Советская города Починка Смоленской области."После ликвидации возгорания были обнаружены тела женщины, 1975 года рождения, и ребенка, 2015 года рождения. По данному факту следственными органами СУСК РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УКРФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, семья состояла на учете в органах системы профилактики. В настоящее время следователи произвели тщательный и детальный осмотр места происшествия, назначили необходимые экспертизы для установления причин пожара и причин смерти погибших. По предварительным данным, очаг возгорания находился в пристройке, куда хозяйка дома периодически выходила курить.В ходе следствия будут установлены условия воспитания и проживания ребенка, будет дана принципиальная оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.
https://ria.ru/20210405/sochi-1604259954.html
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смоленская область, починок, происшествия
БРЯНСК, 5 апр - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью женщины и шестилетнего ребенка при пожаре в частном доме в городе Починок Смоленской области
, сообщает СУСК РФ по региону.
Отмечается, что трагедия произошла в понедельник ранним утром в одном из частных домов по улице Советская города Починка Смоленской области.
"После ликвидации возгорания были обнаружены тела женщины, 1975 года рождения, и ребенка, 2015 года рождения. По данному факту следственными органами СУСК РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УКРФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, семья состояла на учете в органах системы профилактики.
В настоящее время следователи произвели тщательный и детальный осмотр места происшествия, назначили необходимые экспертизы для установления причин пожара и причин смерти погибших. По предварительным данным, очаг возгорания находился в пристройке, куда хозяйка дома периодически выходила курить.
В ходе следствия будут установлены условия воспитания и проживания ребенка, будет дана принципиальная оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.