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Хорошие новости
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На Урале пожарные спасли шестерых детей из задымленного дома
На Урале пожарные спасли шестерых детей из задымленного дома
В городе Кыштыме (Челябинская область) пожарные спасли из задымленного дома девять человек, в том числе шестерых детей, сообщает пресс-центр регионального... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:10
2021-04-05T12:44
хорошие новости
жилье
кыштым
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 апр — РИА Новости. В городе Кыштыме (Челябинская область) пожарные спасли из задымленного дома девять человек, в том числе шестерых детей, сообщает пресс-центр регионального управления МЧС.Пожар в бывшем общежитии на улице Юлии Ичевой начался рано утром. Пожарные подразделения, прибывшие на место, начали эвакуировать людей, а также проверять комнаты.Тем не менее двое детей (2009 и 2018 годов рождения) успели надышаться угарным газом. Их доставили в городскую больницу.Еще 12 человек эвакуировались самостоятельно.Как выяснилось, пожар начался в одной из квартир на третьем этаже — там горели вещи на площади в один квадратный метр. Причину возгорания устанавливают сотрудники отдела дознания, которые работают на месте.
https://ria.ru/20210404/elektrichka-1604179555.html
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жилье, кыштым, челябинская область, происшествия

На Урале пожарные спасли шестерых детей из задымленного дома

11:10 05.04.2021 (обновлено: 12:44 05.04.2021)
 
© Фото : ГУМЧС России по Челябинской областиПожар в многоквартирном доме в городе Кыштым Челябинской области
Пожар в многоквартирном доме в городе Кыштым Челябинской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : ГУМЧС России по Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 апр — РИА Новости. В городе Кыштыме (Челябинская область) пожарные спасли из задымленного дома девять человек, в том числе шестерых детей, сообщает пресс-центр регионального управления МЧС.
Пожар в бывшем общежитии на улице Юлии Ичевой начался рано утром. Пожарные подразделения, прибывшие на место, начали эвакуировать людей, а также проверять комнаты.
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"Три звена газодымозащитной службы планомерно, комната за комнатой, проверяли все здание на наличие людей. Из опасной зоны при помощи специальных спаскомплектов, позволяющих дышать в задымленном помещении, спасено девять жильцов, из них шесть детей", — говорится в сообщении.

Тем не менее двое детей (2009 и 2018 годов рождения) успели надышаться угарным газом. Их доставили в городскую больницу.
Еще 12 человек эвакуировались самостоятельно.
Как выяснилось, пожар начался в одной из квартир на третьем этаже — там горели вещи на площади в один квадратный метр. Причину возгорания устанавливают сотрудники отдела дознания, которые работают на месте.
 
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