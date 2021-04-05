https://ria.ru/20210405/pozhar-1604251591.html

На Урале пожарные спасли шестерых детей из задымленного дома

На Урале пожарные спасли шестерых детей из задымленного дома

В городе Кыштыме (Челябинская область) пожарные спасли из задымленного дома девять человек, в том числе шестерых детей, сообщает пресс-центр регионального... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:10

2021-04-05T11:10

2021-04-05T12:44

хорошие новости

жилье

кыштым

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 апр — РИА Новости. В городе Кыштыме (Челябинская область) пожарные спасли из задымленного дома девять человек, в том числе шестерых детей, сообщает пресс-центр регионального управления МЧС.Пожар в бывшем общежитии на улице Юлии Ичевой начался рано утром. Пожарные подразделения, прибывшие на место, начали эвакуировать людей, а также проверять комнаты.Тем не менее двое детей (2009 и 2018 годов рождения) успели надышаться угарным газом. Их доставили в городскую больницу.Еще 12 человек эвакуировались самостоятельно.Как выяснилось, пожар начался в одной из квартир на третьем этаже — там горели вещи на площади в один квадратный метр. Причину возгорания устанавливают сотрудники отдела дознания, которые работают на месте.

https://ria.ru/20210404/elektrichka-1604179555.html

кыштым

челябинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, кыштым, челябинская область, происшествия