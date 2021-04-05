https://ria.ru/20210405/pozhar-1604227905.html

В Подмосковье потушили пожар в металлическом ангаре

В Подмосковье потушили пожар в металлическом ангаре

Спасатели ликвидировали пожар в металлическом ангаре в Одинцово, пострадавших, предварительно, нет, сообщает ГУ МЧС России по Москве. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T08:48

2021-04-05T08:48

2021-04-05T08:48

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

одинцово

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в металлическом ангаре в Одинцово, пострадавших, предварительно, нет, сообщает ГУ МЧС России по Москве."Наблюдалось загорание нежилого здания на площади 375 квадратных метров и двух металлических бытовок на площади 20 квадратных метров. Здание металлическое (ангар), сдавалось в аренду и использовалось для хранения металла ... В 08.05 ликвидация открытого горения ... Пострадавших, предварительно, нет" - говорится в сообщении.Уточняется, что к тушению пожара привлечено 39 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России – 26 человек и семь единиц техники.

https://ria.ru/20210404/elektrichka-1604179555.html

одинцово

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), одинцово, происшествия