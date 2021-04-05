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В Подмосковье загорелся металлический ангар
В Подмосковье загорелся металлический ангар
Металлический ангар площадью 375 квадратных метров горит на пересечении Можайского шоссе и МКАД в Подмосковье, сообщили в пресс-службе МЧС области. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T07:55
2021-04-05T08:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Металлический ангар площадью 375 квадратных метров горит на пересечении Можайского шоссе и МКАД в Подмосковье, сообщили в пресс-службе МЧС области.Согласно сообщению, ангар находится в поселке Новоивановское - Можайское шоссе, 165."Горит ангар металлический по всей площади 375 квадратных метров. Предварительно без пострадавших. Дальнейшая информация уточняется", - отметили в ведомстве.По уточненным данным, спасатели локализовали пожар в металлическом ангаре в Одинцово на площади 395 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС области.Уточняется, что ангар находится в поселке Новоивановское городского округа Одинцово - Можайское шоссе, 166.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье загорелся металлический ангар

07:55 05.04.2021 (обновлено: 08:26 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Металлический ангар площадью 375 квадратных метров горит на пересечении Можайского шоссе и МКАД в Подмосковье, сообщили в пресс-службе МЧС области.
Согласно сообщению, ангар находится в поселке Новоивановское - Можайское шоссе, 165.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
Вчера, 03:12
В Кургане локализовали пожар на пилораме
"Горит ангар металлический по всей площади 375 квадратных метров. Предварительно без пострадавших. Дальнейшая информация уточняется", - отметили в ведомстве.
По уточненным данным, спасатели локализовали пожар в металлическом ангаре в Одинцово на площади 395 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС области.
Уточняется, что ангар находится в поселке Новоивановское городского округа Одинцово - Можайское шоссе, 166.
"Локализация на площади 395 квадратных метров в 07.53. Данные по пострадавшим уточняются", - отметили в ведомстве.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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