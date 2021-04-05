https://ria.ru/20210405/pozhar-1604224970.html
В Подмосковье загорелся металлический ангар
В Подмосковье загорелся металлический ангар
Металлический ангар площадью 375 квадратных метров горит на пересечении Можайского шоссе и МКАД в Подмосковье, сообщили в пресс-службе МЧС области. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T07:55
2021-04-05T07:55
2021-04-05T08:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Металлический ангар площадью 375 квадратных метров горит на пересечении Можайского шоссе и МКАД в Подмосковье, сообщили в пресс-службе МЧС области.Согласно сообщению, ангар находится в поселке Новоивановское - Можайское шоссе, 165."Горит ангар металлический по всей площади 375 квадратных метров. Предварительно без пострадавших. Дальнейшая информация уточняется", - отметили в ведомстве.По уточненным данным, спасатели локализовали пожар в металлическом ангаре в Одинцово на площади 395 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС области.Уточняется, что ангар находится в поселке Новоивановское городского округа Одинцово - Можайское шоссе, 166.
https://ria.ru/20210404/pozhar-1604138850.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия