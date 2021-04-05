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Сенатор рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию

Сенатор рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию

Темы вакцинации, индексации пенсий работающим пенсионерам, повышения уровня жизни граждан и поддержки экономики могут быть затронуты в послании президента РФ... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T13:38

2021-04-05T13:38

2021-04-05T13:38

валерий рязанский

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Темы вакцинации, индексации пенсий работающим пенсионерам, повышения уровня жизни граждан и поддержки экономики могут быть затронуты в послании президента РФ Федеральному собранию, полагает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием 21 апреля."Я полагаю, что могут быть затронуты тема индексации пенсий работающим пенсионерам, предложения по достижению уровня преодоления бедности, в это входят и вопросы трудоустройства, отплаты труда", - сказал Рязанский РИА Новости в понедельник.По его мнению, может обсуждаться и тема вакцинации, "поскольку это касается безопасности страны".По мнению законодателя, не будет обойдена вниманием и тема демографии, в ее рамках может обсуждаться дальнейшая модернизация первичного звена здравоохранения, поддержание здорового образа жизни."Может быть затронута тема профессионального спорта, и в этом контексте – предстоящих Олимпийских игр в Токио", - полагает политик.Кроме того, в послании внимание может быть уделено теме "укрепления экономики РФ, поддержки бизнеса и, как следствие, - создание новых рабочих мест", предположил Рязанский.

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валерий рязанский, дмитрий песков, владимир путин, политика