Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210405/polovode-1604321779.html
В Подмосковье предупредили о "высоком половодье"
В Подмосковье предупредили о "высоком половодье"
В ближайшие два дня на территории Московской области будет расти уровень воды в малых и средних реках, что приведет к формированию половодья, говорится в... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:37
2021-04-05T16:37
новости подмосковья
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/21196/22/211962209_0:141:3058:1861_1920x0_80_0_0_c128f319f5a6f56a11974798701c50d4.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В ближайшие два дня на территории Московской области будет расти уровень воды в малых и средних реках, что приведет к формированию половодья, говорится в информационной системе Центра управления регионом СМИ Подмосковья.На сегодняшний день набольший рост уровня воды отмечен на реке Катыш вблизи села Троицкое – плюс 123 сантиметра, на втором месте по росту уровня воды оказалась река Протва около города Верея – плюс 77 сантиметров за сутки. Замкнула тройку лидеров река Москва около деревни Барсуки - плюс 31 сантиметр."Подъем уровня воды может достигать двух метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210405/pozhbezopasnost-1604284130.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/21196/22/211962209_196:0:2863:2000_1920x0_80_0_0_dcb50f937d8c6a2a1e702c1b6df3aae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье предупредили о "высоком половодье"

16:37 05.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРека Ока
Река Ока - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В ближайшие два дня на территории Московской области будет расти уровень воды в малых и средних реках, что приведет к формированию половодья, говорится в информационной системе Центра управления регионом СМИ Подмосковья.
На сегодняшний день набольший рост уровня воды отмечен на реке Катыш вблизи села Троицкое – плюс 123 сантиметра, на втором месте по росту уровня воды оказалась река Протва около города Верея – плюс 77 сантиметров за сутки. Замкнула тройку лидеров река Москва около деревни Барсуки - плюс 31 сантиметр.
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
Вчера, 13:55Новости Подмосковья
Власти Подмосковья напомнили дачникам о мерах пожарной безопасности
"Подъем уровня воды может достигать двух метров", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния