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В Подмосковье предупредили о "высоком половодье"
В Подмосковье предупредили о "высоком половодье"
В ближайшие два дня на территории Московской области будет расти уровень воды в малых и средних реках, что приведет к формированию половодья, говорится в... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:37
2021-04-05T16:37
2021-04-05T16:37
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В ближайшие два дня на территории Московской области будет расти уровень воды в малых и средних реках, что приведет к формированию половодья, говорится в информационной системе Центра управления регионом СМИ Подмосковья.На сегодняшний день набольший рост уровня воды отмечен на реке Катыш вблизи села Троицкое – плюс 123 сантиметра, на втором месте по росту уровня воды оказалась река Протва около города Верея – плюс 77 сантиметров за сутки. Замкнула тройку лидеров река Москва около деревни Барсуки - плюс 31 сантиметр."Подъем уровня воды может достигать двух метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210405/pozhbezopasnost-1604284130.html
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