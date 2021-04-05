https://ria.ru/20210405/polovode-1604321779.html

В Подмосковье предупредили о "высоком половодье"

В Подмосковье предупредили о "высоком половодье"

В ближайшие два дня на территории Московской области будет расти уровень воды в малых и средних реках, что приведет к формированию половодья, говорится в... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:37

2021-04-05T16:37

2021-04-05T16:37

новости подмосковья

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/21196/22/211962209_0:141:3058:1861_1920x0_80_0_0_c128f319f5a6f56a11974798701c50d4.jpg

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В ближайшие два дня на территории Московской области будет расти уровень воды в малых и средних реках, что приведет к формированию половодья, говорится в информационной системе Центра управления регионом СМИ Подмосковья.На сегодняшний день набольший рост уровня воды отмечен на реке Катыш вблизи села Троицкое – плюс 123 сантиметра, на втором месте по росту уровня воды оказалась река Протва около города Верея – плюс 77 сантиметров за сутки. Замкнула тройку лидеров река Москва около деревни Барсуки - плюс 31 сантиметр."Подъем уровня воды может достигать двух метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210405/pozhbezopasnost-1604284130.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), общество