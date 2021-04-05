https://ria.ru/20210405/pogoda-1604225079.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Переменная облачность, без осадков и низкое атмосферное давление ожидают москвичей в понедельник, температура воздуха в столице поднимется до плюс 11 градусов,... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T07:59

2021-04-05T07:59

2021-04-05T07:59

александр синенков

погода

москва

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и низкое атмосферное давление ожидают москвичей в понедельник, температура воздуха в столице поднимется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.Синоптик добавил, что ожидается юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 739 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

https://ria.ru/20210404/moskva-1604172073.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, погода, москва, общество