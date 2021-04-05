https://ria.ru/20210405/podmoskove-1604305823.html

В Подмосковье началась установка летних кафе

В Подмосковье началась установка летних кафе

В Московской области с 1 апреля началось размещение сезонных кафе, всего в области таких заведений планируется открыть около 600, сообщает РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:31

2021-04-05T15:31

2021-04-05T15:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40314/90/403149005_0:164:3000:1852_1920x0_80_0_0_940983b925b803266060e9b4aa176eb5.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Московской области с 1 апреля началось размещение сезонных кафе, всего в области таких заведений планируется открыть около 600, сообщает РИА Новости пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."Монтаж летних точек кафе и ресторанов начался в регионе 1 апреля. В этом году при благоприятных погодных условиях ожидается открытие порядка 600 летних кафе", - сказал Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.Не смотря на введенные ограничения, связанные с распространением коронавируса, на территории Московской области было открыто порядка 580 летних кафе в прошлом году, добавил Воскресенский."Обязательное условие для работы летних кафе – строгое соблюдение указанных рекомендаций Роспотребнадзора. Летние кафе будут работать в области вплоть до 15 ноября", - подчеркивает министр.

https://ria.ru/20210405/pozhbezopasnost-1604284130.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)