https://ria.ru/20210405/podmoskove-1604305823.html
В Подмосковье началась установка летних кафе
В Подмосковье началась установка летних кафе
В Московской области с 1 апреля началось размещение сезонных кафе, всего в области таких заведений планируется открыть около 600, сообщает РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:31
2021-04-05T15:31
2021-04-05T15:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Московской области с 1 апреля началось размещение сезонных кафе, всего в области таких заведений планируется открыть около 600, сообщает РИА Новости пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."Монтаж летних точек кафе и ресторанов начался в регионе 1 апреля. В этом году при благоприятных погодных условиях ожидается открытие порядка 600 летних кафе", - сказал Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.Не смотря на введенные ограничения, связанные с распространением коронавируса, на территории Московской области было открыто порядка 580 летних кафе в прошлом году, добавил Воскресенский."Обязательное условие для работы летних кафе – строгое соблюдение указанных рекомендаций Роспотребнадзора. Летние кафе будут работать в области вплоть до 15 ноября", - подчеркивает министр.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
В Московской области с 1 апреля началось размещение сезонных кафе, всего в области таких заведений планируется открыть около 600, сообщает РИА Новости пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья
.
"Монтаж летних точек кафе и ресторанов начался в регионе 1 апреля. В этом году при благоприятных погодных условиях ожидается открытие порядка 600 летних кафе", - сказал Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.
Не смотря на введенные ограничения, связанные с распространением коронавируса, на территории Московской области было открыто порядка 580 летних кафе в прошлом году, добавил Воскресенский.
"Обязательное условие для работы летних кафе – строгое соблюдение указанных рекомендаций Роспотребнадзора. Летние кафе будут работать в области вплоть до 15 ноября", - подчеркивает министр.