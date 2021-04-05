https://ria.ru/20210405/podmoskove-1604272086.html

Власти Подмосковья усилят контроль за водителями региональных автобусов

Власти Подмосковья усилят контроль за водителями региональных автобусов

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры усилят контроль за водителями региональных автобусов на предмет возможности оплаты банковской картой,... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:41

2021-04-05T12:41

2021-04-05T12:41

новости подмосковья

алексей гержик

общество

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры усилят контроль за водителями региональных автобусов на предмет возможности оплаты банковской картой, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Рейды пройдут до конца апреля в трех городских округах, откуда поступает наибольшее число обращений жителей на невозможность оплаты проезда в транспорте по банковским и транспортным картам. "Ежедневно будет инспектироваться около 200-300 автобусов в муниципалитете, а каждое транспортное средство в муниципалитете проверят не менее 2 раз. Инспекторы также усилят контроль за безбилетным проездом в отношении пассажиров", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Он напомнил, что если в транспорте не работает терминал, и не принимается оплата банковской картой, то пассажир имеет право ехать бесплатно.

https://ria.ru/20210405/podmoskove-1604259249.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей гержик, общество