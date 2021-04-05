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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210405/podmoskove-1604272086.html
Власти Подмосковья усилят контроль за водителями региональных автобусов
Власти Подмосковья усилят контроль за водителями региональных автобусов
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры усилят контроль за водителями региональных автобусов на предмет возможности оплаты банковской картой,... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:41
2021-04-05T12:41
новости подмосковья
алексей гержик
общество
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры усилят контроль за водителями региональных автобусов на предмет возможности оплаты банковской картой, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Рейды пройдут до конца апреля в трех городских округах, откуда поступает наибольшее число обращений жителей на невозможность оплаты проезда в транспорте по банковским и транспортным картам. "Ежедневно будет инспектироваться около 200-300 автобусов в муниципалитете, а каждое транспортное средство в муниципалитете проверят не менее 2 раз. Инспекторы также усилят контроль за безбилетным проездом в отношении пассажиров", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Он напомнил, что если в транспорте не работает терминал, и не принимается оплата банковской картой, то пассажир имеет право ехать бесплатно.
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60
алексей гержик, общество

Власти Подмосковья усилят контроль за водителями региональных автобусов

12:41 05.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтобус в Подмосковье. Архивное фото
Автобус в Подмосковье. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры усилят контроль за водителями региональных автобусов на предмет возможности оплаты банковской картой, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Рейды пройдут до конца апреля в трех городских округах, откуда поступает наибольшее число обращений жителей на невозможность оплаты проезда в транспорте по банковским и транспортным картам.
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"Ежедневно будет инспектироваться около 200-300 автобусов в муниципалитете, а каждое транспортное средство в муниципалитете проверят не менее 2 раз. Инспекторы также усилят контроль за безбилетным проездом в отношении пассажиров", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
Он напомнил, что если в транспорте не работает терминал, и не принимается оплата банковской картой, то пассажир имеет право ехать бесплатно.
"Соответствующий информационный стикер должен быть размещен в каждом транспортном средстве. За его отсутствие предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей", - добавил министр.
 
Новости ПодмосковьяАлексей ГержикОбщество
 
 
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