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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210405/podmoskove-1604259249.html
В Подмосковье с начала года поставили на кадастровый учет свыше 170 домов
В Подмосковье с начала года поставили на кадастровый учет свыше 170 домов
Более 170 домов в 25 муниципальных образования Подмосковья поставлено на кадастровый учет с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:45
2021-04-05T11:45
новости подмосковья
инна федотова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Более 170 домов в 25 муниципальных образования Подмосковья поставлено на кадастровый учет с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона."Постановка дома на кадастровый учет – это важный этап для граждан, так как теперь они смогут зарегистрировать право собственности на недвижимость и совершать с ней юридически значимые действия. Больше всего жилых домов поставили на учет в Наро-Фоминске, Подольске и Мытищах", - приводятся слова главы ведомства Инны Федотовой.Так, в городском округе Наро-Фоминск было поставлено на учет 33 объекта. На втором месте Подольск - 31 объект, на третьем Мытищи - 18 объектов.В первую десятку также вошли: Красногорск и Ленинский район – по 11 объектов, Истра и Раменское – по 8 объектов, Пушкино – 7 объектов, а также Котельники и Королев – по 5 объектов.
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инна федотова, московская область (подмосковье)

В Подмосковье с начала года поставили на кадастровый учет свыше 170 домов

11:45 05.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтроительство новых жилых кварталов в Подмосковье
Строительство новых жилых кварталов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Более 170 домов в 25 муниципальных образования Подмосковья поставлено на кадастровый учет с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.
"Постановка дома на кадастровый учет – это важный этап для граждан, так как теперь они смогут зарегистрировать право собственности на недвижимость и совершать с ней юридически значимые действия. Больше всего жилых домов поставили на учет в Наро-Фоминске, Подольске и Мытищах", - приводятся слова главы ведомства Инны Федотовой.
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2 апреля, 19:19Новости Подмосковья
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Так, в городском округе Наро-Фоминск было поставлено на учет 33 объекта. На втором месте Подольск - 31 объект, на третьем Мытищи - 18 объектов.
В первую десятку также вошли: Красногорск и Ленинский район – по 11 объектов, Истра и Раменское – по 8 объектов, Пушкино – 7 объектов, а также Котельники и Королев – по 5 объектов.
 
Новости ПодмосковьяИнна ФедотоваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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