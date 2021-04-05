https://ria.ru/20210405/podmoskove-1604259249.html

В Подмосковье с начала года поставили на кадастровый учет свыше 170 домов

В Подмосковье с начала года поставили на кадастровый учет свыше 170 домов

Более 170 домов в 25 муниципальных образования Подмосковья поставлено на кадастровый учет с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:45

2021-04-05T11:45

2021-04-05T11:45

новости подмосковья

инна федотова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Более 170 домов в 25 муниципальных образования Подмосковья поставлено на кадастровый учет с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона."Постановка дома на кадастровый учет – это важный этап для граждан, так как теперь они смогут зарегистрировать право собственности на недвижимость и совершать с ней юридически значимые действия. Больше всего жилых домов поставили на учет в Наро-Фоминске, Подольске и Мытищах", - приводятся слова главы ведомства Инны Федотовой.Так, в городском округе Наро-Фоминск было поставлено на учет 33 объекта. На втором месте Подольск - 31 объект, на третьем Мытищи - 18 объектов.В первую десятку также вошли: Красногорск и Ленинский район – по 11 объектов, Истра и Раменское – по 8 объектов, Пушкино – 7 объектов, а также Котельники и Королев – по 5 объектов.

https://ria.ru/20210402/million-1604022573.html

московская область (подмосковье)

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инна федотова, московская область (подмосковье)