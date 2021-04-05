https://ria.ru/20210405/pirotekhnika-1604344181.html

В училище на юге Москвы взорвалась пиротехника

В училище на юге Москвы взорвалась пиротехника

Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с инцидентом с несовершеннолетними в хореографическом училище на юге столицы, где от пиротехники пострадал... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T18:32

2021-04-05T18:32

2021-04-05T18:47

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с инцидентом с несовершеннолетними в хореографическом училище на юге столицы, где от пиротехники пострадал ученик, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 5 апреля 14-летний мальчик пронес в учебное заведение пиротехническое изделие, которое сработало в раздевалке. В результате другому ребенку потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе проверки, проведение которой поручено Симоновской межрайонной прокуратуре, будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка безопасности в учебном заведении.Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, в ведомстве также начали доследственную проверку.По предварительным данным, рассказала она, 5 апреля в одном из учебных заведении на юге Москвы старшеклассник кинул в ведро светошумовое устройство для игры в пейнтбол, в результате чего пострадал 11-летний ребенок. В настоящее время мальчика осматривают врачи, его жизни ничего не угрожает.В свою очередь, в училище заявили, что пострадавших при взрыве нет."Ученик петарду взорвал в раздевалке. Никто не пострадал. Пожарная бригада приезжала, все обследовала, возгораний не было, никаких повреждений и других инцидентов не было. Всех детей мы быстро эвакуировали", - сказал Ахметов.Он добавил, что колледж во вторник продолжит работу в обычном формате."Родители ребенка были оповещены, ребенок написал объяснительную. Завтра мы собираем собрание, совещание общее с обучающимися, будем до них доносить о невозможности таких ситуаций. Возможно, этот ребенок пойдет на отчисление, будем решать. Ребенку будет вынесен выговор, а дальше уже будем думать, но будут жесткие меры применены", - сказал директор училища.

https://ria.ru/20200413/1569973911.html

https://ria.ru/20201222/pirotekhnika-1590409653.html

https://ria.ru/20200114/1563392387.html

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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия