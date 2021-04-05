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В училище на юге Москвы взорвалась пиротехника
В училище на юге Москвы взорвалась пиротехника
Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с инцидентом с несовершеннолетними в хореографическом училище на юге столицы, где от пиротехники пострадал... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T18:32
2021-04-05T18:47
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с инцидентом с несовершеннолетними в хореографическом училище на юге столицы, где от пиротехники пострадал ученик, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 5 апреля 14-летний мальчик пронес в учебное заведение пиротехническое изделие, которое сработало в раздевалке. В результате другому ребенку потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе проверки, проведение которой поручено Симоновской межрайонной прокуратуре, будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка безопасности в учебном заведении.Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, в ведомстве также начали доследственную проверку.По предварительным данным, рассказала она, 5 апреля в одном из учебных заведении на юге Москвы старшеклассник кинул в ведро светошумовое устройство для игры в пейнтбол, в результате чего пострадал 11-летний ребенок. В настоящее время мальчика осматривают врачи, его жизни ничего не угрожает.В свою очередь, в училище заявили, что пострадавших при взрыве нет."Ученик петарду взорвал в раздевалке. Никто не пострадал. Пожарная бригада приезжала, все обследовала, возгораний не было, никаких повреждений и других инцидентов не было. Всех детей мы быстро эвакуировали", - сказал Ахметов.Он добавил, что колледж во вторник продолжит работу в обычном формате."Родители ребенка были оповещены, ребенок написал объяснительную. Завтра мы собираем собрание, совещание общее с обучающимися, будем до них доносить о невозможности таких ситуаций. Возможно, этот ребенок пойдет на отчисление, будем решать. Ребенку будет вынесен выговор, а дальше уже будем думать, но будут жесткие меры применены", - сказал директор училища.
https://ria.ru/20200413/1569973911.html
https://ria.ru/20201222/pirotekhnika-1590409653.html
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В училище на юге Москвы взорвалась пиротехника

18:32 05.04.2021 (обновлено: 18:47 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с инцидентом с несовершеннолетними в хореографическом училище на юге столицы, где от пиротехники пострадал ученик, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 5 апреля 14-летний мальчик пронес в учебное заведение пиротехническое изделие, которое сработало в раздевалке. В результате другому ребенку потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе проверки, проведение которой поручено Симоновской межрайонной прокуратуре, будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка безопасности в учебном заведении.
Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, в ведомстве также начали доследственную проверку.
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По предварительным данным, рассказала она, 5 апреля в одном из учебных заведении на юге Москвы старшеклассник кинул в ведро светошумовое устройство для игры в пейнтбол, в результате чего пострадал 11-летний ребенок. В настоящее время мальчика осматривают врачи, его жизни ничего не угрожает.
В свою очередь, в училище заявили, что пострадавших при взрыве нет.
"Ученик петарду взорвал в раздевалке. Никто не пострадал. Пожарная бригада приезжала, все обследовала, возгораний не было, никаких повреждений и других инцидентов не было. Всех детей мы быстро эвакуировали", - сказал Ахметов.
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Он добавил, что колледж во вторник продолжит работу в обычном формате.
"Родители ребенка были оповещены, ребенок написал объяснительную. Завтра мы собираем собрание, совещание общее с обучающимися, будем до них доносить о невозможности таких ситуаций. Возможно, этот ребенок пойдет на отчисление, будем решать. Ребенку будет вынесен выговор, а дальше уже будем думать, но будут жесткие меры применены", - сказал директор училища.
 
РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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