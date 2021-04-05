https://ria.ru/20210405/penza-1604319250.html

Пенза претендует на звание "Город трудовой доблести"

Пенза претендует на звание "Город трудовой доблести"

Пенза, где в годы Великой Отечественной войны выпускались легендарные БМ-13 "Катюша", претендует на получение почетного звания "Город трудовой доблести",... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:28

2021-04-05T16:28

2021-04-05T16:28

пензенская область

олег мельниченко

пенза

общество

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ПЕНЗА, 5 апр - РИА Новости. Пенза, где в годы Великой Отечественной войны выпускались легендарные БМ-13 "Катюша", претендует на получение почетного звания "Город трудовой доблести", сообщила пресс-служба правительства региона.Почетное звание РФ "Город трудовой доблести" установлено федеральным законом от 1 марта 2020 года и присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента, а 1 мая, 9 мая и в день города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.Врио губернатора Олег Мельниченко в понедельник на заседании, посвящённом началу сбора подписей, заявил, что полностью поддерживает эту инициативу. "Считаю, что Пенза заслуживает почётного звания "Город трудовой доблести". В годы Великой Отечественной войны на заводах и фабриках Пензы, не щадя своих сил, работали десятки тысяч людей, в том числе подростки и женщины", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.Он отметил, что пензенские предприятия шили шинели и ватники, изготавливали папиросную и картографическую бумагу, спирт для медицинских учреждений, лыжи для бойцов, при этом производительность труда за годы войны в Пензе увеличилась в 2,5 раза.

https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603475018.html

https://realty.ria.ru/20210329/melnichenko-1603323970.html

пенза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег мельниченко, пенза, общество