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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
https://ria.ru/20210405/penza-1604319250.html
Пенза претендует на звание "Город трудовой доблести"
Пенза претендует на звание "Город трудовой доблести"
Пенза, где в годы Великой Отечественной войны выпускались легендарные БМ-13 "Катюша", претендует на получение почетного звания "Город трудовой доблести",... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:28
2021-04-05T16:28
пензенская область
олег мельниченко
пенза
общество
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ПЕНЗА, 5 апр - РИА Новости. Пенза, где в годы Великой Отечественной войны выпускались легендарные БМ-13 "Катюша", претендует на получение почетного звания "Город трудовой доблести", сообщила пресс-служба правительства региона.Почетное звание РФ "Город трудовой доблести" установлено федеральным законом от 1 марта 2020 года и присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента, а 1 мая, 9 мая и в день города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.Врио губернатора Олег Мельниченко в понедельник на заседании, посвящённом началу сбора подписей, заявил, что полностью поддерживает эту инициативу. "Считаю, что Пенза заслуживает почётного звания "Город трудовой доблести". В годы Великой Отечественной войны на заводах и фабриках Пензы, не щадя своих сил, работали десятки тысяч людей, в том числе подростки и женщины", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.Он отметил, что пензенские предприятия шили шинели и ватники, изготавливали папиросную и картографическую бумагу, спирт для медицинских учреждений, лыжи для бойцов, при этом производительность труда за годы войны в Пензе увеличилась в 2,5 раза.
https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603475018.html
https://realty.ria.ru/20210329/melnichenko-1603323970.html
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олег мельниченко, пенза, общество

Пенза претендует на звание "Город трудовой доблести"

16:28 05.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Rvsob / Ночная панорама железнодорожного вокзала Пенза-1Железнодорожный вокзал Пензы
Железнодорожный вокзал Пензы - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Rvsob / Ночная панорама железнодорожного вокзала Пенза-1
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ПЕНЗА, 5 апр - РИА Новости. Пенза, где в годы Великой Отечественной войны выпускались легендарные БМ-13 "Катюша", претендует на получение почетного звания "Город трудовой доблести", сообщила пресс-служба правительства региона.
Почетное звание РФ "Город трудовой доблести" установлено федеральным законом от 1 марта 2020 года и присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента, а 1 мая, 9 мая и в день города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.
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"В 2021 году областной центр будет претендовать на получение данного права… Электронный сбор подписей будет организован с 6 по 30 апреля. Поддержать свой город и отдать голос за присвоение Пензе статуса "Город трудовой доблести" жители областного центра смогут на сайте penza-gtd.er.ru и в местах работы точек сбора подписей", - говорится в сообщении.
Врио губернатора Олег Мельниченко в понедельник на заседании, посвящённом началу сбора подписей, заявил, что полностью поддерживает эту инициативу. "Считаю, что Пенза заслуживает почётного звания "Город трудовой доблести". В годы Великой Отечественной войны на заводах и фабриках Пензы, не щадя своих сил, работали десятки тысяч людей, в том числе подростки и женщины", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
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"Пензенцы производили орудия, снаряды, мины, бомбы. Выпускали знаменитую "Катюшу", минометы, взрыватели и прицелы, приборы управления зенитными орудиями. Только на заводе имени Фрунзе было изготовлено более 111 миллионов взрывателей для артиллерии и минометов. Ими был оснащен каждый шестой советский снаряд, произведенный в годы войны", - добавил врио главы региона.
Он отметил, что пензенские предприятия шили шинели и ватники, изготавливали папиросную и картографическую бумагу, спирт для медицинских учреждений, лыжи для бойцов, при этом производительность труда за годы войны в Пензе увеличилась в 2,5 раза.
"Около 13,5 тысячи работников пензенских предприятий были награждены медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". (Завод) "ЗИФ" и Пензенский часовой завод награждались переходящим Красным знаменем, "ЗИФ" - орденом Ленина, часовой завод - орденом Отечественной войны I степени. Город за успехи, достигнутые трудящимися в хозяйственном и культурном строительстве и за вклад в обеспечение победы в Великой Отечественной войне, в 1985 году был награждён Орденом Трудового Красного знамени", - сказал Мельниченко.
 
Пензенская областьОлег МельниченкоПензаОбщество
 
 
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