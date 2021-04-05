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Эксперт рассказал, зачем Пашиняну нужны переговоры в Москве
Эксперт рассказал, зачем Пашиняну нужны переговоры в Москве
Премьер Армении Никол Пашинян в ходе предстоящих переговоров в Москве будет стремиться заручиться поддержкой в преддверии всеобщих парламентских выборов в... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T14:00
2021-04-05T14:00
россия
никол пашинян
дмитрий песков
владимир путин
армения
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян в ходе предстоящих переговоров в Москве будет стремиться заручиться поддержкой в преддверии всеобщих парламентских выборов в республике, намеченных на 20 июня, считает исполнительный директор экспертного центра "Евразийское развитие" Станислав Притчин.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил переговоры российского лидера Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном 7 апреля в Москве. По его словам, они обсудят имплементацию договоренностей по Карабаху и выборы в Армении.Аналитик напомнил, что рейтинг Пашиняна внутри страны "просел". "Часть общества негативно оценила итоги переговоров (по Карабаху – ред.) и тот подход армянских властей, который был в рамках конфликта (в Карабахе). Есть "ядерный" электорат, который поддерживает Никола Пашиняна, но он гораздо меньше, если сравнивать с выборами 2018 года, когда Пашинян пришел к власти. Для него новая реальность, и, конечно же, здесь поддержка важна для того, чтобы уверенно подходить к выборам", - сказал Притчин."Сейчас мы видим, что ситуация складывается более-менее позитивно для Никола Пашиняна и его партии. Скорее всего, по итогам выборов, если ничего непредсказуемого не произойдет, они удержатся у власти", - считает политолог.По словам эксперта, темой предстоящих переговоров в Москве будут проекты активизации российско-армянского экономического сотрудничества, "в большей степени будут обсуждаться политические вопросы и возможности двустороннего сотрудничества в новых условиях".Ранее Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. 28 марта на встрече с жителями Армавирской области страны он заявил, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов.Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, требуя отставки премьер-министра. Позднее они разобрали часть баррикад.
https://ria.ru/20210330/armeniya-1603354860.html
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россия, никол пашинян, дмитрий песков, владимир путин, армения, в мире

Эксперт рассказал, зачем Пашиняну нужны переговоры в Москве

14:00 05.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двухсторонней встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двухсторонней встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян в ходе предстоящих переговоров в Москве будет стремиться заручиться поддержкой в преддверии всеобщих парламентских выборов в республике, намеченных на 20 июня, считает исполнительный директор экспертного центра "Евразийское развитие" Станислав Притчин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил переговоры российского лидера Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном 7 апреля в Москве. По его словам, они обсудят имплементацию договоренностей по Карабаху и выборы в Армении.

"Я думаю, что будут обсуждаться в комплексе российско-армянские отношения. В политическом плане Николу Пашиняну важно заручиться поддержкой Владимира Путина на предстоящих выборах в Армении, получить внешнюю легитимизацию", - сказал эксперт на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Аналитик напомнил, что рейтинг Пашиняна внутри страны "просел". "Часть общества негативно оценила итоги переговоров (по Карабаху – ред.) и тот подход армянских властей, который был в рамках конфликта (в Карабахе). Есть "ядерный" электорат, который поддерживает Никола Пашиняна, но он гораздо меньше, если сравнивать с выборами 2018 года, когда Пашинян пришел к власти. Для него новая реальность, и, конечно же, здесь поддержка важна для того, чтобы уверенно подходить к выборам", - сказал Притчин.
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"Сейчас мы видим, что ситуация складывается более-менее позитивно для Никола Пашиняна и его партии. Скорее всего, по итогам выборов, если ничего непредсказуемого не произойдет, они удержатся у власти", - считает политолог.
По словам эксперта, темой предстоящих переговоров в Москве будут проекты активизации российско-армянского экономического сотрудничества, "в большей степени будут обсуждаться политические вопросы и возможности двустороннего сотрудничества в новых условиях".
Ранее Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. 28 марта на встрече с жителями Армавирской области страны он заявил, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов.
Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.
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РоссияНикол ПашинянДмитрий ПесковВладимир ПутинАрменияВ мире
 
 
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