https://ria.ru/20210405/pashinyan-1604284794.html

Эксперт рассказал, зачем Пашиняну нужны переговоры в Москве

Эксперт рассказал, зачем Пашиняну нужны переговоры в Москве

Премьер Армении Никол Пашинян в ходе предстоящих переговоров в Москве будет стремиться заручиться поддержкой в преддверии всеобщих парламентских выборов в... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:00

2021-04-05T14:00

2021-04-05T14:00

россия

никол пашинян

дмитрий песков

владимир путин

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592633741_0:119:2903:1751_1920x0_80_0_0_5763a50e6044d0b934376ebc6d13f320.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян в ходе предстоящих переговоров в Москве будет стремиться заручиться поддержкой в преддверии всеобщих парламентских выборов в республике, намеченных на 20 июня, считает исполнительный директор экспертного центра "Евразийское развитие" Станислав Притчин.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил переговоры российского лидера Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном 7 апреля в Москве. По его словам, они обсудят имплементацию договоренностей по Карабаху и выборы в Армении.Аналитик напомнил, что рейтинг Пашиняна внутри страны "просел". "Часть общества негативно оценила итоги переговоров (по Карабаху – ред.) и тот подход армянских властей, который был в рамках конфликта (в Карабахе). Есть "ядерный" электорат, который поддерживает Никола Пашиняна, но он гораздо меньше, если сравнивать с выборами 2018 года, когда Пашинян пришел к власти. Для него новая реальность, и, конечно же, здесь поддержка важна для того, чтобы уверенно подходить к выборам", - сказал Притчин."Сейчас мы видим, что ситуация складывается более-менее позитивно для Никола Пашиняна и его партии. Скорее всего, по итогам выборов, если ничего непредсказуемого не произойдет, они удержатся у власти", - считает политолог.По словам эксперта, темой предстоящих переговоров в Москве будут проекты активизации российско-армянского экономического сотрудничества, "в большей степени будут обсуждаться политические вопросы и возможности двустороннего сотрудничества в новых условиях".Ранее Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. 28 марта на встрече с жителями Армавирской области страны он заявил, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов.Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, требуя отставки премьер-министра. Позднее они разобрали часть баррикад.

https://ria.ru/20210330/armeniya-1603354860.html

https://ria.ru/20210322/pashinyan-1602252726.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, дмитрий песков, владимир путин, армения, в мире