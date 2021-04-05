https://ria.ru/20210405/parkovka-1604214780.html
На 193 улицах Москвы изменились тарифы на платные парковки
На 193 улицах Москвы изменились тарифы на платные парковки
С сегодняшнего дня в Москве изменяются тарифы на платную парковку — на загруженных участках они повысятся, на свободных — снизятся, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T00:29
2021-04-05T00:29
2021-04-05T09:16
москва
общество
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. С сегодняшнего дня в Москве изменяются тарифы на платную парковку — на загруженных участках они повысятся, на свободных — снизятся, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Как отметили в департаменте, стоимость парковки выступает регулятором того, есть ли на ней свободные места: если парковка все время занята более чем на 90 процентов — значит, стоимость надо изменить, а если она пустует — то можно снизить. Это важно для того, чтобы водители могли найти свободные места и улицы загружались равномерно. Это коснется 193 участков улиц. При этом на некоторых — 2-й и 4-й Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная — тарифы снизятся.На других начинает действовать дифференцированный тариф. Там, где загрузка парковок достигает 96 процентов и больше (то есть почти все время места заняты), днем будет действовать тариф 380 рублей в час."Тарифы изменятся всего на 10 процентов платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город", — заверили в дептрансе.Для местных жителей парковка остается бесплатной, если есть резидентное разрешение.
https://ria.ru/20210325/parkovki-1602875436.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
С сегодняшнего дня в Москве изменяются тарифы на платную парковку — на загруженных участках они повысятся, на свободных — снизятся, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
Как отметили в департаменте, стоимость парковки выступает регулятором того, есть ли на ней свободные места: если парковка все время занята более чем на 90 процентов — значит, стоимость надо изменить, а если она пустует — то можно снизить. Это важно для того, чтобы водители могли найти свободные места и улицы загружались равномерно.
Это коснется 193 участков улиц. При этом на некоторых — 2-й и 4-й Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная — тарифы снизятся.
На других начинает действовать дифференцированный тариф. Там, где загрузка парковок достигает 96 процентов и больше (то есть почти все время места заняты), днем будет действовать тариф 380 рублей в час.
"Тарифы изменятся всего на 10 процентов платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город", — заверили в дептрансе.
Для местных жителей парковка остается бесплатной, если есть резидентное разрешение.