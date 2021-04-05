https://ria.ru/20210405/parkovka-1604214780.html

На 193 улицах Москвы изменились тарифы на платные парковки

На 193 улицах Москвы изменились тарифы на платные парковки

С сегодняшнего дня в Москве изменяются тарифы на платную парковку — на загруженных участках они повысятся, на свободных — снизятся, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T00:29

2021-04-05T00:29

2021-04-05T09:16

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155679/19/1556791998_0:114:3077:1845_1920x0_80_0_0_750ec41d8bed70437915699571d58ad2.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. С сегодняшнего дня в Москве изменяются тарифы на платную парковку — на загруженных участках они повысятся, на свободных — снизятся, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Как отметили в департаменте, стоимость парковки выступает регулятором того, есть ли на ней свободные места: если парковка все время занята более чем на 90 процентов — значит, стоимость надо изменить, а если она пустует — то можно снизить. Это важно для того, чтобы водители могли найти свободные места и улицы загружались равномерно. Это коснется 193 участков улиц. При этом на некоторых — 2-й и 4-й Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная — тарифы снизятся.На других начинает действовать дифференцированный тариф. Там, где загрузка парковок достигает 96 процентов и больше (то есть почти все время места заняты), днем будет действовать тариф 380 рублей в час."Тарифы изменятся всего на 10 процентов платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город", — заверили в дептрансе.Для местных жителей парковка остается бесплатной, если есть резидентное разрешение.

https://ria.ru/20210325/parkovki-1602875436.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество