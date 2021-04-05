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Омский губернатор назвал причину оттока населения из региона
Омский губернатор назвал причину оттока населения из региона
Основная причина оттока населения из Омска и области - низкий уровень заработной платы, полагает губернатор Омской области Александр Бурков. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T23:36
2021-04-05T23:36
telegram (приложение)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
александр бурков
новосибирск
московская область (подмосковье)
тюмень
общество
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ОМСК, 5 апр – РИА Новости. Основная причина оттока населения из Омска и области - низкий уровень заработной платы, полагает губернатор Омской области Александр Бурков.Согласно исследованию РИА Новости, опубликованному в понедельник, население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5% от общей численности. Лидером рейтинга регионов РФ по приросту численности населения за три года стал Севастополь. Наибольший миграционный прирост отмечен в Московской области, куда переехали ещё 266,9 тысячи человек, наибольший отток в Омской области – 34,6 тысячи человек.Эту тему обсудил губернатор региона в понедельник вечером в ходе онлайн-беседы с авторами ряда Telegram-каналов и журналистами."Ключевая проблема сейчас это уровень дохода. Люди почему едут (из Омска) - потому что, например, продавщица понимает, что если переедет в Новосибирск, то будет в полтора, а то и в два раза больше получать. Люди едут (из Омска) в Тюмень, в Ханты, где уровень зарплат совершенно иной", - отметил губернатор.Он добавил, что видит задачу региональных властей в создании новых рабочих мест и конкурентной среды. "Цифры говорят за себя, тот дикий отток (населения), он начал снижаться", - резюмировал Бурков.По данным Росстата, за 2019 год численность населения Омской области уменьшилась на 17,6 тысячи человек, за 2018 год — на 15,7 тысячи человек, за 2020 год население сократилось еще на 22, 4 тысячи человек.
https://ria.ru/20210405/putin-1604310561.html
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telegram (приложение), федеральная служба государственной статистики (росстат), александр бурков, новосибирск, московская область (подмосковье), тюмень, общество

Омский губернатор назвал причину оттока населения из региона

23:36 05.04.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 5 апр – РИА Новости. Основная причина оттока населения из Омска и области - низкий уровень заработной платы, полагает губернатор Омской области Александр Бурков.
Согласно исследованию РИА Новости, опубликованному в понедельник, население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5% от общей численности. Лидером рейтинга регионов РФ по приросту численности населения за три года стал Севастополь. Наибольший миграционный прирост отмечен в Московской области, куда переехали ещё 266,9 тысячи человек, наибольший отток в Омской области – 34,6 тысячи человек.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
15:56
Путин потребовал добиться роста доходов населения в "отстающих" регионах
Эту тему обсудил губернатор региона в понедельник вечером в ходе онлайн-беседы с авторами ряда Telegram-каналов и журналистами.
"Ключевая проблема сейчас это уровень дохода. Люди почему едут (из Омска) - потому что, например, продавщица понимает, что если переедет в Новосибирск, то будет в полтора, а то и в два раза больше получать. Люди едут (из Омска) в Тюмень, в Ханты, где уровень зарплат совершенно иной", - отметил губернатор.
Он добавил, что видит задачу региональных властей в создании новых рабочих мест и конкурентной среды. "Цифры говорят за себя, тот дикий отток (населения), он начал снижаться", - резюмировал Бурков.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
10:00
Глава Севастополя объяснил рост численности населения
По данным Росстата, за 2019 год численность населения Омской области уменьшилась на 17,6 тысячи человек, за 2018 год — на 15,7 тысячи человек, за 2020 год население сократилось еще на 22, 4 тысячи человек.
 
Telegram (приложение)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Александр БурковНовосибирскМосковская область (Подмосковье)ТюменьОбщество
 
 
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