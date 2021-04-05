Омский губернатор назвал причину оттока населения из региона
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 5 апр – РИА Новости. Основная причина оттока населения из Омска и области - низкий уровень заработной платы, полагает губернатор Омской области Александр Бурков.
Согласно исследованию РИА Новости, опубликованному в понедельник, население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5% от общей численности. Лидером рейтинга регионов РФ по приросту численности населения за три года стал Севастополь. Наибольший миграционный прирост отмечен в Московской области, куда переехали ещё 266,9 тысячи человек, наибольший отток в Омской области – 34,6 тысячи человек.
Эту тему обсудил губернатор региона в понедельник вечером в ходе онлайн-беседы с авторами ряда Telegram-каналов и журналистами.
"Ключевая проблема сейчас это уровень дохода. Люди почему едут (из Омска) - потому что, например, продавщица понимает, что если переедет в Новосибирск, то будет в полтора, а то и в два раза больше получать. Люди едут (из Омска) в Тюмень, в Ханты, где уровень зарплат совершенно иной", - отметил губернатор.
Он добавил, что видит задачу региональных властей в создании новых рабочих мест и конкурентной среды. "Цифры говорят за себя, тот дикий отток (населения), он начал снижаться", - резюмировал Бурков.
По данным Росстата, за 2019 год численность населения Омской области уменьшилась на 17,6 тысячи человек, за 2018 год — на 15,7 тысячи человек, за 2020 год население сократилось еще на 22, 4 тысячи человек.