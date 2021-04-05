https://ria.ru/20210405/nko-1604313591.html
В России запретили регистрировать филиалы зарубежных НКО в жилых домах
В России запретили регистрировать филиалы зарубежных НКО в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении работы иностранных НКО в России, в частности, их филиалы предлагается запретить регистрировать в... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:05
2021-04-05T16:05
2021-04-05T16:09
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении работы иностранных НКО в России, в частности, их филиалы предлагается запретить регистрировать в жилых помещениях, а НКО-иноагенты и их подразделения будут обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в закон "О некоммерческих организациях".Согласно закону, иностранные НКО-иноагенты должны будут ежегодно подавать в Минюст документы, на основе которых организация проводит свои мероприятия, или документы о том, что НКО не проводила таких мероприятий.Кроме того, структурные подразделения иностранных НКО должны будут предоставлять в уполномоченные органы отчеты о своей деятельности, где описаны объемы и источники полученных организацией средств, их предполагаемое распределение и расходование. Если организация продолжит свою работу после решения о ее запрете, она будет немедленно ликвидироваться по решению суда по иску Минюста.Кроме того, вводится запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных НКО в жилых помещениях.
https://ria.ru/20210319/inoagent-1601911600.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство юстиции рф (минюст россии), россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон об ужесточении работы иностранных НКО в России, в частности, их филиалы предлагается запретить регистрировать в жилых помещениях, а НКО-иноагенты и их подразделения будут обязаны ежегодно отчитываться в Минюст
о своей работе, доходах и расходах.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в закон "О некоммерческих организациях".
Согласно закону, иностранные НКО-иноагенты должны будут ежегодно подавать в Минюст документы, на основе которых организация проводит свои мероприятия, или документы о том, что НКО не проводила таких мероприятий.
Кроме того, структурные подразделения иностранных НКО должны будут предоставлять в уполномоченные органы отчеты о своей деятельности, где описаны объемы и источники полученных организацией средств, их предполагаемое распределение и расходование. Если организация продолжит свою работу после решения о ее запрете, она будет немедленно ликвидироваться по решению суда по иску Минюста.
Кроме того, вводится запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных НКО в жилых помещениях.