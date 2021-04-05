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В Нидерландах на одном из шлюзов заработал "дверной звонок" для рыб
В Нидерландах на одном из шлюзов заработал "дверной звонок" для рыб
На шлюзе в реке Вехт неподалеку от Утрехта (Нидерланды) установили специальный "дверной звонок" для рыб, идущих на нерест, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T23:35
2021-04-05T23:35
2021-04-05T23:35
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На шлюзе в реке Вехт неподалеку от Утрехта (Нидерланды) установили специальный "дверной звонок" для рыб, идущих на нерест, сообщает ЕвроПульс.Этот шлюз обычно открывают только для прохода кораблей, иногда это происходит раз в несколько недель. Для рыбы, которая каждый год поднимается на нерест к верховьям реки, такое промедление может стоить жизни.В итоге на шлюзе установили систему из подводной камеры и обыкновенного звонка на берегу, в который могут позвонить люди, заметившие рыб. Сигнал и изображение поступают смотрителю, который будет открывать проход. По расчетам местных экологов, это придется делать примерно раз в день в период нереста.Причем, позвонить может любой пользователь интернета, где бы он ни находился. На сайте проекта в реальном времени транслируется изображение и есть специальная красная кнопка. Для того, чтобы суметь узнать определенных рыб, под окном веб-камеры и звонком расположены иллюстрации.Шлюзы и дамбы на европейских реках оказались большой проблемой для речного биоразнообразия в Европе. Например, в Швеции появились специальные обводные каналы для рыб, чтобы те могли обходить рукотворные препятствия стороной. Решение этой проблемы входит в принятую в прошлом году Стратегию биоразнообразия до 2030 года. ЕС планирует к этому времени очистить 25 тысяч километров рек, в том числе соединить участки, которые оказались по разные стороны дамб или шлюзов.
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
На шлюзе в реке Вехт неподалеку от Утрехта (Нидерланды) установили специальный "дверной звонок" для рыб, идущих на нерест, сообщает
ЕвроПульс.
Этот шлюз обычно открывают только для прохода кораблей, иногда это происходит раз в несколько недель. Для рыбы, которая каждый год поднимается на нерест к верховьям реки, такое промедление может стоить жизни.
В итоге на шлюзе установили систему из подводной камеры и обыкновенного звонка на берегу, в который могут позвонить люди, заметившие рыб. Сигнал и изображение поступают смотрителю, который будет открывать проход. По расчетам местных экологов, это придется делать примерно раз в день в период нереста.
Причем, позвонить может любой пользователь интернета, где бы он ни находился. На сайте проекта в реальном времени транслируется
изображение и есть специальная красная кнопка. Для того, чтобы суметь узнать определенных рыб, под окном веб-камеры и звонком расположены иллюстрации.
Шлюзы и дамбы на европейских реках оказались большой проблемой для речного биоразнообразия в Европе. Например, в Швеции появились специальные обводные каналы для рыб, чтобы те могли обходить рукотворные препятствия стороной. Решение этой проблемы входит в принятую в прошлом году Стратегию биоразнообразия до 2030 года. ЕС планирует к этому времени очистить 25 тысяч километров рек, в том числе соединить участки, которые оказались по разные стороны дамб или шлюзов.