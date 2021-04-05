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Россиянам рассказали о пользе негатива
Россиянам рассказали о пользе негатива
Переживания, обиды и огорчения могут приносить пользу, если правильно к ним относиться. Как негатив превращается в ценный опыт, объяснила в интервью радио... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T04:20
2021-04-05T04:20
психолог
здоровье
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Переживания, обиды и огорчения могут приносить пользу, если правильно к ним относиться. Как негатив превращается в ценный опыт, объяснила в интервью радио Sputnik кандидат психологических наук Светлана Колосова.В жизни негативные эмоции приходится испытывать всем, независимо от возраста, привычек и социального положения. Не стоит видеть в них лишь зло, ведь человек растет, социализируется, избавляется от инфантилизма отчасти именно благодаря таким чувствам, отметила психолог.Со временем человек учится управлять негативными эмоциями. Но не стоит погружаться в них надолго, предостерегла Светлана Колосова."Очень важно не сделать несчастье концепцией жизни. Не надо постоянно говорить о том, чтобы вас пожалели. Это тема слабого человека, который тянет жалость на себя. Когда эта слабая позиция перестает быть источником силы, а становится источником разрушения, то надо срочно выбираться", – подчеркнула психолог.Расстраиваясь, обижаясь и страдая, надо стремиться сделать свою жизнь счастливой, продолжила она."Жизнь – это удивительная история, когда ты из лимона делаешь лимонад. Ты из огорчений, переживаний, расстройств, обид и страданий делаешь свою жизнь счастливой", – сказала Светлана Колосова в интервью радио Sputnik.
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психолог, здоровье, общество

Россиянам рассказали о пользе негатива

04:20 05.04.2021
 
© Flickr / Michael ClesleСтрессовая ситуация
Стрессовая ситуация - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Flickr / Michael Clesle
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Переживания, обиды и огорчения могут приносить пользу, если правильно к ним относиться. Как негатив превращается в ценный опыт, объяснила в интервью радио Sputnik кандидат психологических наук Светлана Колосова.
В жизни негативные эмоции приходится испытывать всем, независимо от возраста, привычек и социального положения. Не стоит видеть в них лишь зло, ведь человек растет, социализируется, избавляется от инфантилизма отчасти именно благодаря таким чувствам, отметила психолог.
"Любые страдания, переживания и огорчения – это часть жизненного пути. Чем раньше мы поймем, что сложно встретить принца по пути от подъезда к мусорному контейнеру, тем проще приземлиться в реальность. В жизни есть рождение и смерть, болезнь и здоровье, молодость и старость и так далее. Такие переживания дают ощущение реальности и социализируют. То есть так ты растешь и избавляешься от инфантилизма, от детских реакций", – сказала она.
Со временем человек учится управлять негативными эмоциями. Но не стоит погружаться в них надолго, предостерегла Светлана Колосова.
"Очень важно не сделать несчастье концепцией жизни. Не надо постоянно говорить о том, чтобы вас пожалели. Это тема слабого человека, который тянет жалость на себя. Когда эта слабая позиция перестает быть источником силы, а становится источником разрушения, то надо срочно выбираться", – подчеркнула психолог.
Расстраиваясь, обижаясь и страдая, надо стремиться сделать свою жизнь счастливой, продолжила она.
"Жизнь – это удивительная история, когда ты из лимона делаешь лимонад. Ты из огорчений, переживаний, расстройств, обид и страданий делаешь свою жизнь счастливой", – сказала Светлана Колосова в интервью радио Sputnik.
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