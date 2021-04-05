https://ria.ru/20210405/negativ-1604220609.html

Россиянам рассказали о пользе негатива

Россиянам рассказали о пользе негатива

Переживания, обиды и огорчения могут приносить пользу, если правильно к ним относиться. Как негатив превращается в ценный опыт, объяснила в интервью радио... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T04:20

2021-04-05T04:20

2021-04-05T04:20

психолог

здоровье

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Переживания, обиды и огорчения могут приносить пользу, если правильно к ним относиться. Как негатив превращается в ценный опыт, объяснила в интервью радио Sputnik кандидат психологических наук Светлана Колосова.В жизни негативные эмоции приходится испытывать всем, независимо от возраста, привычек и социального положения. Не стоит видеть в них лишь зло, ведь человек растет, социализируется, избавляется от инфантилизма отчасти именно благодаря таким чувствам, отметила психолог.Со временем человек учится управлять негативными эмоциями. Но не стоит погружаться в них надолго, предостерегла Светлана Колосова."Очень важно не сделать несчастье концепцией жизни. Не надо постоянно говорить о том, чтобы вас пожалели. Это тема слабого человека, который тянет жалость на себя. Когда эта слабая позиция перестает быть источником силы, а становится источником разрушения, то надо срочно выбираться", – подчеркнула психолог.Расстраиваясь, обижаясь и страдая, надо стремиться сделать свою жизнь счастливой, продолжила она."Жизнь – это удивительная история, когда ты из лимона делаешь лимонад. Ты из огорчений, переживаний, расстройств, обид и страданий делаешь свою жизнь счастливой", – сказала Светлана Колосова в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210331/volosy-1603663565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психолог, здоровье, общество