Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/naselenie-1604213004.html
Названы регионы, лидирующие по приросту численности населения
Названы регионы, лидирующие по приросту численности населения
Население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5 процента от общей численности, при этом наибольший демографический прирост в... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T00:09
2021-04-05T09:16
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593004739_0:75:3104:1820_1920x0_80_0_0_05afb8dcf0c93d40eeb526020ce83bcf.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5 процента от общей численности, при этом наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен в Севастополе, а самый существенный спад — в Тамбовской и Магаданской областях, свидетельствует исследование РИА Новости*.Общий спадКак отмечают аналитики, показатели естественного и миграционного движения населения в регионах в 2018-2020 годах свидетельствуют о сложной демографической ситуации, вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась за счет иммигрантов. Зафиксировано снижение рождаемости при росте смертности населения, а также сокращение притока мигрантов.Сильнее всего на ухудшение демографической ситуации повлиял 2020 год, когда основное влияние на процессы оказала пандемия коронавируса. Она, с одной стороны, обусловила прирост смертности, а с другой — привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений.Как показывают данные, по сравнению с 2019-м убыль населения в прошлом году выросла в 18 раз. При этом смертность выросла на 18 процентов. Как следует из результатов рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости по данным Росстата за последние три года, общий прирост численности населения наблюдался в 21 регионе. В региональном разрезе диапазон значений показателя варьируется от 16,8 процента в Севастополе до 0,1 процента в Бурятии, при среднем значении по этой группе регионов в 2,8 процента.Прирост населенияРегионами-лидерами рейтинга по приросту численности населения стали Севастополь, где отмечен рост на 16,8 процента, Ингушетия (рост на 5,6 процента), Ленинградская область (4,3 процента) и Чечня (4,2 процента). Более чем на 3,5 процента численность жителей выросла в четырех регионах, умеренный рост в диапазоне 3,5-1,5 процента отмечен в девяти субъектах, в пределах 1,5-0,5 процента выросло население в пяти регионах, практически не изменилось (рост менее 0,5 процента) — в трех.Наибольший общий прирост жителей в количественном выражении наблюдался в Московской области (206,9 тысячи человек), Москве (148,8 тысячи человек), Краснодарском крае (83,7 тысячи человек), минимальный — на Чукотке (220 человек).По статистике, за последние три года миграционный прирост населения наблюдался в 31 регионе. В этой группе максимальный прирост отмечен в Московской области (266,9 тысячи человек), а минимальный — на Чукотке (200 человек). Естественный прирост населения зафиксировали в 17 субъектах Федерации, максимальный естественный прирост — в Дагестане (91,2 тысячи человек), а минимальный — в Чукотском автономном округе (200 человек).Анализ показателей свидетельствует о том, что сохраняются тенденции роста населенности столичных и экономически развитых регионов России с высоким уровнем жизни, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости.В семи регионах общий прирост населения объясняется естественными причинами и миграцией, в том числе в Москве, где естественный прирост составил тысячу человек, а миграционный — 147,9 тысячи человек, Тюменской области (7,5 тысячи человек и 37,4 тысячи человек), Ханты-Мансийском автономном округе (30,6 тысячи человек и 2,3 тысячи человек), Ингушетии (19,5 тысячи человек и 7,9 тысячи человек), Якутии (14,9 тысячи человек, и 2,8 тысячи человек), Республике Алтай (2,4 тысячи человек и 0,6 тысячи человек) и Чукотском автономном округе (200 человек и 20 человек).В семи регионах общий прирост населения наблюдался за счет естественных причин, в том числе в Дагестане, Чечне, Республике Тыве, Ямало-Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарии, Бурятии, Ненецком автономном округе.В семи субъектах Федерации общий прирост населения зафиксирован за счет миграционного притока, а именно: в Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Калининградской области, Севастополе, Адыгее.Убыль населенияЗа последние три года естественная убыль населения наблюдалась в 68 регионах. Среди них этот показатель различался в 62 раза: В Нижегородской области естественная убыль составила 61,8 тысячи человек, а в Камчатском крае — 960 человек. Миграционный отток жителей отмечен в 54 регионах страны, среди которых данный показатель различается в 173 раза: В Омской области миграционный отток составил 34,6 тысячи человек, а в Ненецком автономном округе — 200 человек.Наиболее неблагополучная демографическая ситуация сложилась в 44 субъектах страны, в которых общее снижение численности населения наблюдалось как за счет его естественной убыли, так и миграционного оттока. Как свидетельствуют данные статистики, особенно сложная обстановка в Саратовской области, где естественная убыль составила 45,8 тысячи человек, а миграционная убыль 20,7 тысячи человек, в Кемеровской (46,2 тысячи человек и 14,7 тысячи человек) и Омской (61,8 тысячи человек и 35 тысяч человек) областях.В 16 регионах численность населения сократилась только за счет естественной убыли. Среди них самый высокий показатель в Нижегородской области, где естественная убыль составила 61,8 тысячи человек, в Ростовской области (61,3 тысячи человек) и Самарской области (47 тысяч человек).За счет миграционного оттока общее снижение численности населения наблюдалось в трех регионах: в Северной Осетии (11,5 тысячи человек), Калмыкии (5,8 тысячи человек) и Карачаево-Черкесии (2,6 тысячи человек).Регионами-аутсайдерами стали Тамбовская область с убылью населения в 3,8 процента, Магаданская область (3,5 процента), Еврейская автономная область (на 3,4 процента). Численность населения сократилась более чем на 3,5 процента в двух регионах, спад населения в 3,5-1,5 процента отмечен почти в половине субъектов Федерации (40 регионов), убыль жителей на 1,5-0,5 процента — в 18 регионах, снижение менее чем на 0,5 процента отмечено в трех субъектах Федерации.Наибольшая убыль жителей в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской (66,5 тысячи человек), Кемеровской (60,9 тысячи человек), Нижегородской (56,9 тысячи человек), Омской (55,8 тысячи человек) областях и Алтайском крае (53,3 тысячи человек). Состав последней десятки в 2020 году по сравнению с демографическим рейтингом 2019 года изменился: вместо Новгородской и Архангельской областей в последнюю десятку рейтинга опустились Смоленская область и Республика Мордовия, в которых произошло значительное снижение рождаемости, рост смертности, а также усилился миграционный отток жителей.По мнению экспертов РИА Новости, в 2021 году численность населения страны продолжит снижаться на фоне социального неблагополучия семей из-за негативных последствий пандемии. Кроме того, продлится действие эффекта демографической ямы.Аналитики отмечают, что влияние пандемии обостряет неблагополучную демографическую ситуацию как в плане миграционных процессов, ограничивая приток мигрантов, так и естественного прироста населения, провоцируя рост смертности и падение рождаемости. Среди основных тенденций — продолжение естественной убыли, миграционный прирост ожидается низким, смертность населения замедлится в ходе растущей вакцинации жителей, считают эксперты. *Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
https://ria.ru/20210405/naselenie-1603926231.html
https://ria.ru/20201223/naselenie-1590564477.html
https://ria.ru/20210331/perepis-1603677263.html
https://ria.ru/20210330/chislennost-1603469334.html
https://ria.ru/20210128/deripaska-1595033760.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593004739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_679ae24705645e50c62997a7af526f52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Названы регионы, лидирующие по приросту численности населения

00:09 05.04.2021 (обновлено: 09:16 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди кормят чаек на набережной в Севастополе
Люди кормят чаек на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5 процента от общей численности, при этом наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен в Севастополе, а самый существенный спад — в Тамбовской и Магаданской областях, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Общий спад

Как отмечают аналитики, показатели естественного и миграционного движения населения в регионах в 2018-2020 годах свидетельствуют о сложной демографической ситуации, вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась за счет иммигрантов. Зафиксировано снижение рождаемости при росте смертности населения, а также сокращение притока мигрантов.
Сильнее всего на ухудшение демографической ситуации повлиял 2020 год, когда основное влияние на процессы оказала пандемия коронавируса. Она, с одной стороны, обусловила прирост смертности, а с другой — привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений.
Как показывают данные, по сравнению с 2019-м убыль населения в прошлом году выросла в 18 раз. При этом смертность выросла на 18 процентов. Как следует из результатов рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости по данным Росстата за последние три года, общий прирост численности населения наблюдался в 21 регионе. В региональном разрезе диапазон значений показателя варьируется от 16,8 процента в Севастополе до 0,1 процента в Бурятии, при среднем значении по этой группе регионов в 2,8 процента.
Демографический рейтинг регионов — 2021 - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
00:00Инфографика
Демографический рейтинг регионов — 2021

Прирост населения

Регионами-лидерами рейтинга по приросту численности населения стали Севастополь, где отмечен рост на 16,8 процента, Ингушетия (рост на 5,6 процента), Ленинградская область (4,3 процента) и Чечня (4,2 процента). Более чем на 3,5 процента численность жителей выросла в четырех регионах, умеренный рост в диапазоне 3,5-1,5 процента отмечен в девяти субъектах, в пределах 1,5-0,5 процента выросло население в пяти регионах, практически не изменилось (рост менее 0,5 процента) — в трех.
Наибольший общий прирост жителей в количественном выражении наблюдался в Московской области (206,9 тысячи человек), Москве (148,8 тысячи человек), Краснодарском крае (83,7 тысячи человек), минимальный — на Чукотке (220 человек).
По статистике, за последние три года миграционный прирост населения наблюдался в 31 регионе. В этой группе максимальный прирост отмечен в Московской области (266,9 тысячи человек), а минимальный — на Чукотке (200 человек).
Естественный прирост населения зафиксировали в 17 субъектах Федерации, максимальный естественный прирост — в Дагестане (91,2 тысячи человек), а минимальный — в Чукотском автономном округе (200 человек).
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 14:19
Голикова заявила о приросте населения в 11 регионах России
Анализ показателей свидетельствует о том, что сохраняются тенденции роста населенности столичных и экономически развитых регионов России с высоким уровнем жизни, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости.
В семи регионах общий прирост населения объясняется естественными причинами и миграцией, в том числе в Москве, где естественный прирост составил тысячу человек, а миграционный — 147,9 тысячи человек, Тюменской области (7,5 тысячи человек и 37,4 тысячи человек), Ханты-Мансийском автономном округе (30,6 тысячи человек и 2,3 тысячи человек), Ингушетии (19,5 тысячи человек и 7,9 тысячи человек), Якутии (14,9 тысячи человек, и 2,8 тысячи человек), Республике Алтай (2,4 тысячи человек и 0,6 тысячи человек) и Чукотском автономном округе (200 человек и 20 человек).
В семи регионах общий прирост населения наблюдался за счет естественных причин, в том числе в Дагестане, Чечне, Республике Тыве, Ямало-Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарии, Бурятии, Ненецком автономном округе.
В семи субъектах Федерации общий прирост населения зафиксирован за счет миграционного притока, а именно: в Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Калининградской области, Севастополе, Адыгее.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 17:50
В Росстате рассказали о процедуре переписи населения на портале госуслуг

Убыль населения

За последние три года естественная убыль населения наблюдалась в 68 регионах. Среди них этот показатель различался в 62 раза: В Нижегородской области естественная убыль составила 61,8 тысячи человек, а в Камчатском крае — 960 человек. Миграционный отток жителей отмечен в 54 регионах страны, среди которых данный показатель различается в 173 раза: В Омской области миграционный отток составил 34,6 тысячи человек, а в Ненецком автономном округе — 200 человек.
Наиболее неблагополучная демографическая ситуация сложилась в 44 субъектах страны, в которых общее снижение численности населения наблюдалось как за счет его естественной убыли, так и миграционного оттока. Как свидетельствуют данные статистики, особенно сложная обстановка в Саратовской области, где естественная убыль составила 45,8 тысячи человек, а миграционная убыль 20,7 тысячи человек, в Кемеровской (46,2 тысячи человек и 14,7 тысячи человек) и Омской (61,8 тысячи человек и 35 тысяч человек) областях.
В 16 регионах численность населения сократилась только за счет естественной убыли. Среди них самый высокий показатель в Нижегородской области, где естественная убыль составила 61,8 тысячи человек, в Ростовской области (61,3 тысячи человек) и Самарской области (47 тысяч человек).
За счет миграционного оттока общее снижение численности населения наблюдалось в трех регионах: в Северной Осетии (11,5 тысячи человек), Калмыкии (5,8 тысячи человек) и Карачаево-Черкесии (2,6 тысячи человек).
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 15:24
Голикова оценила потенциал увеличения численности населения
Регионами-аутсайдерами стали Тамбовская область с убылью населения в 3,8 процента, Магаданская область (3,5 процента), Еврейская автономная область (на 3,4 процента). Численность населения сократилась более чем на 3,5 процента в двух регионах, спад населения в 3,5-1,5 процента отмечен почти в половине субъектов Федерации (40 регионов), убыль жителей на 1,5-0,5 процента — в 18 регионах, снижение менее чем на 0,5 процента отмечено в трех субъектах Федерации.
Наибольшая убыль жителей в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской (66,5 тысячи человек), Кемеровской (60,9 тысячи человек), Нижегородской (56,9 тысячи человек), Омской (55,8 тысячи человек) областях и Алтайском крае (53,3 тысячи человек). Состав последней десятки в 2020 году по сравнению с демографическим рейтингом 2019 года изменился: вместо Новгородской и Архангельской областей в последнюю десятку рейтинга опустились Смоленская область и Республика Мордовия, в которых произошло значительное снижение рождаемости, рост смертности, а также усилился миграционный отток жителей.
По мнению экспертов РИА Новости, в 2021 году численность населения страны продолжит снижаться на фоне социального неблагополучия семей из-за негативных последствий пандемии. Кроме того, продлится действие эффекта демографической ямы.
Аналитики отмечают, что влияние пандемии обостряет неблагополучную демографическую ситуацию как в плане миграционных процессов, ограничивая приток мигрантов, так и естественного прироста населения, провоцируя рост смертности и падение рождаемости. Среди основных тенденций — продолжение естественной убыли, миграционный прирост ожидается низким, смертность населения замедлится в ходе растущей вакцинации жителей, считают эксперты.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 20:08
Дерипаска назвал "виновника" сокращения населения России
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:55Власти хотят выделить средства на создание уникального синхротрона
12:55В Совфеде оценили идею Киева о существовании "украинского русского" языка
12:52В Кемерово задержали мужчину, угрожавшего убийством бывшей девушке
12:49Росприроднадзор заберет животных жителя Мытищ, устроившего стрельбу
12:47В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе
12:47Большинство испанцев выступают против въезда в страну иностранцев
12:41Правительство уточнило целевые показатели развития промышленности
12:35"Скопинский маньяк" получил штраф
12:33В Новосибирской области музейный танк повредил фуру
12:31Власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов
12:31В Кремле оценили ситуацию с выполнением Минских соглашений
12:29МИД прокомментировал планы США и Британии развернуть РСМД
12:27В Кремле оценили последствия украинских санкций против России
12:26Врач назвала эффективный способ избавиться от изжоги
12:25В Кремле прокомментировали сообщения о передвижениях армии
12:23Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"
12:23В Кремле прокомментировали украинские санкции против Россотрудничества
12:22В Кремле пообещали удовлетворить все потребности в вакцинах от COVID-19
12:20Путин проведет международные телефонные разговоры
12:19Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира
Лента новостейМолния