https://ria.ru/20210405/naselenie-1604213004.html

Названы регионы, лидирующие по приросту численности населения

Названы регионы, лидирующие по приросту численности населения

Население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5 процента от общей численности, при этом наибольший демографический прирост в... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T00:09

2021-04-05T00:09

2021-04-05T09:16

россия

общество

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5 процента от общей численности, при этом наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен в Севастополе, а самый существенный спад — в Тамбовской и Магаданской областях, свидетельствует исследование РИА Новости*.Общий спадКак отмечают аналитики, показатели естественного и миграционного движения населения в регионах в 2018-2020 годах свидетельствуют о сложной демографической ситуации, вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась за счет иммигрантов. Зафиксировано снижение рождаемости при росте смертности населения, а также сокращение притока мигрантов.Сильнее всего на ухудшение демографической ситуации повлиял 2020 год, когда основное влияние на процессы оказала пандемия коронавируса. Она, с одной стороны, обусловила прирост смертности, а с другой — привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений.Как показывают данные, по сравнению с 2019-м убыль населения в прошлом году выросла в 18 раз. При этом смертность выросла на 18 процентов. Как следует из результатов рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости по данным Росстата за последние три года, общий прирост численности населения наблюдался в 21 регионе. В региональном разрезе диапазон значений показателя варьируется от 16,8 процента в Севастополе до 0,1 процента в Бурятии, при среднем значении по этой группе регионов в 2,8 процента.Прирост населенияРегионами-лидерами рейтинга по приросту численности населения стали Севастополь, где отмечен рост на 16,8 процента, Ингушетия (рост на 5,6 процента), Ленинградская область (4,3 процента) и Чечня (4,2 процента). Более чем на 3,5 процента численность жителей выросла в четырех регионах, умеренный рост в диапазоне 3,5-1,5 процента отмечен в девяти субъектах, в пределах 1,5-0,5 процента выросло население в пяти регионах, практически не изменилось (рост менее 0,5 процента) — в трех.Наибольший общий прирост жителей в количественном выражении наблюдался в Московской области (206,9 тысячи человек), Москве (148,8 тысячи человек), Краснодарском крае (83,7 тысячи человек), минимальный — на Чукотке (220 человек).По статистике, за последние три года миграционный прирост населения наблюдался в 31 регионе. В этой группе максимальный прирост отмечен в Московской области (266,9 тысячи человек), а минимальный — на Чукотке (200 человек). Естественный прирост населения зафиксировали в 17 субъектах Федерации, максимальный естественный прирост — в Дагестане (91,2 тысячи человек), а минимальный — в Чукотском автономном округе (200 человек).Анализ показателей свидетельствует о том, что сохраняются тенденции роста населенности столичных и экономически развитых регионов России с высоким уровнем жизни, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости.В семи регионах общий прирост населения объясняется естественными причинами и миграцией, в том числе в Москве, где естественный прирост составил тысячу человек, а миграционный — 147,9 тысячи человек, Тюменской области (7,5 тысячи человек и 37,4 тысячи человек), Ханты-Мансийском автономном округе (30,6 тысячи человек и 2,3 тысячи человек), Ингушетии (19,5 тысячи человек и 7,9 тысячи человек), Якутии (14,9 тысячи человек, и 2,8 тысячи человек), Республике Алтай (2,4 тысячи человек и 0,6 тысячи человек) и Чукотском автономном округе (200 человек и 20 человек).В семи регионах общий прирост населения наблюдался за счет естественных причин, в том числе в Дагестане, Чечне, Республике Тыве, Ямало-Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарии, Бурятии, Ненецком автономном округе.В семи субъектах Федерации общий прирост населения зафиксирован за счет миграционного притока, а именно: в Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Калининградской области, Севастополе, Адыгее.Убыль населенияЗа последние три года естественная убыль населения наблюдалась в 68 регионах. Среди них этот показатель различался в 62 раза: В Нижегородской области естественная убыль составила 61,8 тысячи человек, а в Камчатском крае — 960 человек. Миграционный отток жителей отмечен в 54 регионах страны, среди которых данный показатель различается в 173 раза: В Омской области миграционный отток составил 34,6 тысячи человек, а в Ненецком автономном округе — 200 человек.Наиболее неблагополучная демографическая ситуация сложилась в 44 субъектах страны, в которых общее снижение численности населения наблюдалось как за счет его естественной убыли, так и миграционного оттока. Как свидетельствуют данные статистики, особенно сложная обстановка в Саратовской области, где естественная убыль составила 45,8 тысячи человек, а миграционная убыль 20,7 тысячи человек, в Кемеровской (46,2 тысячи человек и 14,7 тысячи человек) и Омской (61,8 тысячи человек и 35 тысяч человек) областях.В 16 регионах численность населения сократилась только за счет естественной убыли. Среди них самый высокий показатель в Нижегородской области, где естественная убыль составила 61,8 тысячи человек, в Ростовской области (61,3 тысячи человек) и Самарской области (47 тысяч человек).За счет миграционного оттока общее снижение численности населения наблюдалось в трех регионах: в Северной Осетии (11,5 тысячи человек), Калмыкии (5,8 тысячи человек) и Карачаево-Черкесии (2,6 тысячи человек).Регионами-аутсайдерами стали Тамбовская область с убылью населения в 3,8 процента, Магаданская область (3,5 процента), Еврейская автономная область (на 3,4 процента). Численность населения сократилась более чем на 3,5 процента в двух регионах, спад населения в 3,5-1,5 процента отмечен почти в половине субъектов Федерации (40 регионов), убыль жителей на 1,5-0,5 процента — в 18 регионах, снижение менее чем на 0,5 процента отмечено в трех субъектах Федерации.Наибольшая убыль жителей в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской (66,5 тысячи человек), Кемеровской (60,9 тысячи человек), Нижегородской (56,9 тысячи человек), Омской (55,8 тысячи человек) областях и Алтайском крае (53,3 тысячи человек). Состав последней десятки в 2020 году по сравнению с демографическим рейтингом 2019 года изменился: вместо Новгородской и Архангельской областей в последнюю десятку рейтинга опустились Смоленская область и Республика Мордовия, в которых произошло значительное снижение рождаемости, рост смертности, а также усилился миграционный отток жителей.По мнению экспертов РИА Новости, в 2021 году численность населения страны продолжит снижаться на фоне социального неблагополучия семей из-за негативных последствий пандемии. Кроме того, продлится действие эффекта демографической ямы.Аналитики отмечают, что влияние пандемии обостряет неблагополучную демографическую ситуацию как в плане миграционных процессов, ограничивая приток мигрантов, так и естественного прироста населения, провоцируя рост смертности и падение рождаемости. Среди основных тенденций — продолжение естественной убыли, миграционный прирост ожидается низким, смертность населения замедлится в ходе растущей вакцинации жителей, считают эксперты. *Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20210405/naselenie-1603926231.html

https://ria.ru/20201223/naselenie-1590564477.html

https://ria.ru/20210331/perepis-1603677263.html

https://ria.ru/20210330/chislennost-1603469334.html

https://ria.ru/20210128/deripaska-1595033760.html

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