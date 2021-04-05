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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210405/nabor-1604271429.html
Власти Подмосковья рассказали, как получить набор для первоклассника
Власти Подмосковья рассказали, как получить набор для первоклассника
Семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области, имеют право на бесплатный подарочный набор... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:38
2021-04-05T12:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области, имеют право на бесплатный подарочный набор первоклассника, рассказали в пресс-службе министерства социального развития Подмосковья.Прием заявлений осуществляется с 1 апреля по 1 октября года, в котором ребенок-первоклассник принят на обучение в образовательную организацию. Решение о предоставлении подарочного набора принимается в течение 15 рабочих дней со дня обращения."Для получения подарочного набора необходимо подать заявление непосредственно в территориальное структурное подразделение министерства по месту жительства, а уже в июле 2021 года подача будет осуществляться через портал государственных и муниципальных услуг (ссылка - uslugi.mosreg.ru)", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)

Власти Подмосковья рассказали, как получить набор для первоклассника

12:38 05.04.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок Скоро в школу мы идем!
Скоро в школу мы идем! - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области, имеют право на бесплатный подарочный набор первоклассника, рассказали в пресс-службе министерства социального развития Подмосковья.
Прием заявлений осуществляется с 1 апреля по 1 октября года, в котором ребенок-первоклассник принят на обучение в образовательную организацию. Решение о предоставлении подарочного набора принимается в течение 15 рабочих дней со дня обращения.
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"Для получения подарочного набора необходимо подать заявление непосредственно в территориальное структурное подразделение министерства по месту жительства, а уже в июле 2021 года подача будет осуществляться через портал государственных и муниципальных услуг (ссылка - uslugi.mosreg.ru)", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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