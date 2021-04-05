https://ria.ru/20210405/nabor-1604271429.html

Власти Подмосковья рассказали, как получить набор для первоклассника

Власти Подмосковья рассказали, как получить набор для первоклассника

Семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области, имеют право на бесплатный подарочный набор... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:38

2021-04-05T12:38

2021-04-05T12:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области, имеют право на бесплатный подарочный набор первоклассника, рассказали в пресс-службе министерства социального развития Подмосковья.Прием заявлений осуществляется с 1 апреля по 1 октября года, в котором ребенок-первоклассник принят на обучение в образовательную организацию. Решение о предоставлении подарочного набора принимается в течение 15 рабочих дней со дня обращения."Для получения подарочного набора необходимо подать заявление непосредственно в территориальное структурное подразделение министерства по месту жительства, а уже в июле 2021 года подача будет осуществляться через портал государственных и муниципальных услуг (ссылка - uslugi.mosreg.ru)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210405/ekonomiya-1604266981.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)