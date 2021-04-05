https://ria.ru/20210405/moskva-1604312402.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра с утра вторника, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:02
2021-04-05T16:02
2021-04-05T16:02
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра с утра вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре порывами 15 метров в секунду в Москве действует с 11.00 6 апреля до 18.00 6 апреля, в Подмосковье - с 8.00 6 апреля до 19.00 6 апреля.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество