https://ria.ru/20210405/moskva-1604260116.html

Коммунальный флот начали готовить к открытию навигации в Москве

Коммунальный флот начали готовить к открытию навигации в Москве

Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки, начали готовить к открытию навигации, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:48

2021-04-05T11:48

2021-04-05T11:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки, начали готовить к открытию навигации, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба – коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна реки в местах водовыпусков", - отметил Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что в настоящее время ведутся масштабные работы по подготовке коммунального флота к открытию сезона."Проводится тщательная проверка технического состояния всех судов, при необходимости – ремонтные работы. В судовых двигательных установках идет регламентная замена жидкостей и расходных материалов", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы по межнавигационному ремонту и подготовке судов будут завершены до конца апреля.

https://realty.ria.ru/20210405/magistral-1604233282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков