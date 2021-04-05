Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210405/moskva-1604260116.html
Коммунальный флот начали готовить к открытию навигации в Москве
Коммунальный флот начали готовить к открытию навигации в Москве
Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки, начали готовить к открытию навигации, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:48
2021-04-05T11:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156150/54/1561505460_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_245f21060e26f8803ee799dc3d9d225f.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки, начали готовить к открытию навигации, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба – коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна реки в местах водовыпусков", - отметил Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что в настоящее время ведутся масштабные работы по подготовке коммунального флота к открытию сезона."Проводится тщательная проверка технического состояния всех судов, при необходимости – ремонтные работы. В судовых двигательных установках идет регламентная замена жидкостей и расходных материалов", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы по межнавигационному ремонту и подготовке судов будут завершены до конца апреля.
https://realty.ria.ru/20210405/magistral-1604233282.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156150/54/1561505460_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_1f56ae1910f607b253266f5ad1c8227f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр бирюков

Коммунальный флот начали готовить к открытию навигации в Москве

11:48 05.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПароход на Москва-реке в районе Пречистенской набережной в Москве
Пароход на Москва-реке в районе Пречистенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки, начали готовить к открытию навигации, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба – коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна реки в местах водовыпусков", - отметил Бирюков.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
09:44Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Собянин рассказал о благоустройстве магистрали от Таганки до юга Москвы
Заместитель мэра сообщил, что в настоящее время ведутся масштабные работы по подготовке коммунального флота к открытию сезона.
"Проводится тщательная проверка технического состояния всех судов, при необходимости – ремонтные работы. В судовых двигательных установках идет регламентная замена жидкостей и расходных материалов", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы по межнавигационному ремонту и подготовке судов будут завершены до конца апреля.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:55Власти хотят выделить средства на создание уникального синхротрона
12:55В Совфеде оценили идею Киева о существовании "украинского русского" языка
12:52В Кемерово задержали мужчину, угрожавшего убийством бывшей девушке
12:49Росприроднадзор заберет животных жителя Мытищ, устроившего стрельбу
12:47В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе
12:47Большинство испанцев выступают против въезда в страну иностранцев
12:41Правительство уточнило целевые показатели развития промышленности
12:35"Скопинский маньяк" получил штраф
12:33В Новосибирской области музейный танк повредил фуру
12:31Власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов
12:31В Кремле оценили ситуацию с выполнением Минских соглашений
12:29МИД прокомментировал планы США и Британии развернуть РСМД
12:27В Кремле оценили последствия украинских санкций против России
12:26Врач назвала эффективный способ избавиться от изжоги
12:25В Кремле прокомментировали сообщения о передвижениях армии
12:23Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"
12:23В Кремле прокомментировали украинские санкции против Россотрудничества
12:22В Кремле пообещали удовлетворить все потребности в вакцинах от COVID-19
12:20Путин проведет международные телефонные разговоры
12:19Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира
Лента новостейМолния