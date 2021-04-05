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Мишустин выделил миллиард рублей на модернизацию промышленных предприятий
Мишустин выделил миллиард рублей на модернизацию промышленных предприятий
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 миллиарда рублей на модернизацию промышленных предприятий в стране, сообщает... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T09:02
2021-04-05T09:04
михаил мишустин
псковская область
республика алтай
экономика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 миллиарда рублей на модернизацию промышленных предприятий в стране, сообщает пресс-служба кабмина."На финансирование региональных программ развития промышленности направят 1 миллиард рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства распределят между 25 субъектами РФ. В их числе – республики Алтай и Чувашия, Кузбасс, Новосибирская и Псковская области."Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Речь, в частности, о возмещении части затрат на приобретение нового оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре", - добавляется в сообщении.Уточняется, что согласно правилам предоставления таких субсидий в рамках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие места. Кроме того, госфинансирование доступно только в тех случаях, если в производство также готовы вкладывать частные инвесторы.Принятое решение снизит затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность и поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности, надеются в кабмине.
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михаил мишустин, псковская область, республика алтай, экономика

Мишустин выделил миллиард рублей на модернизацию промышленных предприятий

09:02 05.04.2021 (обновлено: 09:04 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 миллиарда рублей на модернизацию промышленных предприятий в стране, сообщает пресс-служба кабмина.
"На финансирование региональных программ развития промышленности направят 1 миллиард рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства распределят между 25 субъектами РФ. В их числе – республики Алтай и Чувашия, Кузбасс, Новосибирская и Псковская области.
"Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Речь, в частности, о возмещении части затрат на приобретение нового оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что согласно правилам предоставления таких субсидий в рамках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие места. Кроме того, госфинансирование доступно только в тех случаях, если в производство также готовы вкладывать частные инвесторы.
Принятое решение снизит затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность и поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности, надеются в кабмине.
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