https://ria.ru/20210405/modernizatsiya-1604228748.html

Мишустин выделил миллиард рублей на модернизацию промышленных предприятий

Мишустин выделил миллиард рублей на модернизацию промышленных предприятий

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 миллиарда рублей на модернизацию промышленных предприятий в стране, сообщает... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T09:02

2021-04-05T09:02

2021-04-05T09:04

михаил мишустин

псковская область

республика алтай

экономика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 миллиарда рублей на модернизацию промышленных предприятий в стране, сообщает пресс-служба кабмина."На финансирование региональных программ развития промышленности направят 1 миллиард рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства распределят между 25 субъектами РФ. В их числе – республики Алтай и Чувашия, Кузбасс, Новосибирская и Псковская области."Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Речь, в частности, о возмещении части затрат на приобретение нового оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре", - добавляется в сообщении.Уточняется, что согласно правилам предоставления таких субсидий в рамках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие места. Кроме того, госфинансирование доступно только в тех случаях, если в производство также готовы вкладывать частные инвесторы.Принятое решение снизит затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность и поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности, надеются в кабмине.

https://ria.ru/20201217/promproizvodstvo-1589650075.html

псковская область

республика алтай

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михаил мишустин, псковская область, республика алтай, экономика