https://ria.ru/20210405/migratsiya-1604306250.html

Путин ратифицировал устав Международной организации по миграции

Путин ратифицировал устав Международной организации по миграции

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации устава Международной организации по миграции (МОМ), соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:32

2021-04-05T15:32

2021-04-05T15:32

международная организация по миграции

владимир путин

оон

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в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации устава Международной организации по миграции (МОМ), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, Россия принимает устав Международной организации по миграции от 19 октября 1953 года.Согласно ему, МОМ должна обеспечивать организованное перемещение мигрантов, для которых не подходят существующие механизмы, беженцев и других лиц, нуждающихся в международных услугах в соответствующей сфере. А также по просьбе и согласованию заниматься набором, отбором и подготовкой к переезду, языковой подготовкой, медобследованием, размещением мигрантов и так далее.Организация служит государствам площадкой для обмена мнениями и опытом в области международной миграции и сотрудничеств в этой области.С 2016 года Международная организация по миграции является одним из специализированных учреждений ООН. На данный момент ее членами являются 173 государства. Восемь государств, в том числе Россия, - ее наблюдатели. Организация насчитывает более 400 представительств по всему миру, в их штат входят более 10 тысяч сотрудников. Годовой бюджет МОМ составляет порядка 1,4 миллиарда долларов США. В России представительство (бюро) открылось в 1992 году.

https://ria.ru/20200713/1574262853.html

https://ria.ru/20210210/migranty-1596806583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная организация по миграции, владимир путин, оон, сша, в мире