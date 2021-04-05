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Путин ратифицировал устав Международной организации по миграции
Путин ратифицировал устав Международной организации по миграции
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации устава Международной организации по миграции (МОМ), соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:32
2021-04-05T15:32
международная организация по миграции
владимир путин
оон
сша
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации устава Международной организации по миграции (МОМ), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, Россия принимает устав Международной организации по миграции от 19 октября 1953 года.Согласно ему, МОМ должна обеспечивать организованное перемещение мигрантов, для которых не подходят существующие механизмы, беженцев и других лиц, нуждающихся в международных услугах в соответствующей сфере. А также по просьбе и согласованию заниматься набором, отбором и подготовкой к переезду, языковой подготовкой, медобследованием, размещением мигрантов и так далее.Организация служит государствам площадкой для обмена мнениями и опытом в области международной миграции и сотрудничеств в этой области.С 2016 года Международная организация по миграции является одним из специализированных учреждений ООН. На данный момент ее членами являются 173 государства. Восемь государств, в том числе Россия, - ее наблюдатели. Организация насчитывает более 400 представительств по всему миру, в их штат входят более 10 тысяч сотрудников. Годовой бюджет МОМ составляет порядка 1,4 миллиарда долларов США. В России представительство (бюро) открылось в 1992 году.
https://ria.ru/20200713/1574262853.html
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международная организация по миграции, владимир путин, оон, сша, в мире

Путин ратифицировал устав Международной организации по миграции

15:32 05.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации устава Международной организации по миграции (МОМ), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, Россия принимает устав Международной организации по миграции от 19 октября 1953 года.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
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В России нужны изменения в пользу качественной миграции, считает Голикова
Согласно ему, МОМ должна обеспечивать организованное перемещение мигрантов, для которых не подходят существующие механизмы, беженцев и других лиц, нуждающихся в международных услугах в соответствующей сфере. А также по просьбе и согласованию заниматься набором, отбором и подготовкой к переезду, языковой подготовкой, медобследованием, размещением мигрантов и так далее.
Организация служит государствам площадкой для обмена мнениями и опытом в области международной миграции и сотрудничеств в этой области.
С 2016 года Международная организация по миграции является одним из специализированных учреждений ООН. На данный момент ее членами являются 173 государства. Восемь государств, в том числе Россия, - ее наблюдатели. Организация насчитывает более 400 представительств по всему миру, в их штат входят более 10 тысяч сотрудников. Годовой бюджет МОМ составляет порядка 1,4 миллиарда долларов США. В России представительство (бюро) открылось в 1992 году.
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Международная организация по миграцииВладимир ПутинООНСШАВ мире
 
 
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