Путин ратифицировал устав Международной организации по миграции
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации устава Международной организации по миграции (МОМ), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, Россия принимает устав Международной организации по миграции от 19 октября 1953 года.
13 июля 2020, 11:17В России нужны изменения в пользу качественной миграции, считает Голикова
Согласно ему, МОМ должна обеспечивать организованное перемещение мигрантов, для которых не подходят существующие механизмы, беженцев и других лиц, нуждающихся в международных услугах в соответствующей сфере. А также по просьбе и согласованию заниматься набором, отбором и подготовкой к переезду, языковой подготовкой, медобследованием, размещением мигрантов и так далее.
Организация служит государствам площадкой для обмена мнениями и опытом в области международной миграции и сотрудничеств в этой области.
С 2016 года Международная организация по миграции является одним из специализированных учреждений ООН. На данный момент ее членами являются 173 государства. Восемь государств, в том числе Россия, - ее наблюдатели. Организация насчитывает более 400 представительств по всему миру, в их штат входят более 10 тысяч сотрудников. Годовой бюджет МОМ составляет порядка 1,4 миллиарда долларов США. В России представительство (бюро) открылось в 1992 году.
10 февраля, 12:52В Кремле оценили необходимость упростить мигрантам въезд в Россию