https://ria.ru/20210405/lyubov-k-sebe-1604265389.html
"Страхи/Ошибки". Как любовь к себе сказывается на зарплате и отношениях
"Страхи/Ошибки". Как любовь к себе сказывается на зарплате и отношениях
Любовь к себе – уже немного избитое и от этого надоевшее выражение, которым нас активно пичкают из "счастливых" инстаграм-аккаунтов. Но что на самом деле означает этот термин? Действительно ли любовь к себе так важна для нашего психологического здоровья? Как понять, достаточно ли мы себя любим? Чем чревата "нелюбовь" и можно ли исправить ситуацию?
2021-04-05T12:20
2021-04-05T12:20
2021-04-05T12:20
страхи/ошибки
отношения
подкаст
психология
любовь
общество
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"Страхи/Ошибки". Как любовь к себе сказывается на зарплате и отношениях
"Любовь к себе" – уже немного избитое и от этого надоевшее выражение, которым нас активно пичкают из "счастливых" инстаграм-аккаунтов. Но что на самом деле означает этот термин? Действительно ли любовь к себе так важна для нашего психологического здоровья? Как понять, достаточно ли мы себя любим? Чем чревата "нелюбовь" и можно ли исправить ситуацию?
audio/mpeg
"Страхи/Ошибки". Как любовь к себе сказывается на зарплате и отношениях
"Любовь к себе" – уже немного избитое и от этого надоевшее выражение, которым нас активно пичкают из "счастливых" инстаграм-аккаунтов. Но что на самом деле означает этот термин? Действительно ли любовь к себе так важна для нашего психологического здоровья? Как понять, достаточно ли мы себя любим? Чем чревата "нелюбовь" и можно ли исправить ситуацию?
audio/mpeg
Что такое "любовь к себе" и как ей научиться обсуждаем с кандидатом психологических наук, доцентом, заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского Городского университета Ларисой Овчаренко и клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом, основателем психологического центра Григорием Мисютиным.1:20 Что такое любовь к себе? 2:50 Что такое НЕлюбовь к себе?05:45 Мы не любим себя поступками08:05 Счастливый ребёнок может быть только у счастливой мамы13:55 В чем проигрывают люди, которые себя не любят?18:00 Упражнения, чтобы научиться любви к себе22:45 Ошибки – это не провал, а обратная связь от ситуации28:00 Может ли быть счастливым, человек, который себя не любит? Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Светланы ВиноградовойСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, отношения, подкаст, психология, любовь, общество
"Страхи/Ошибки". Как любовь к себе сказывается на зарплате и отношениях
Любовь к себе – уже немного избитое и от этого надоевшее выражение, которым нас активно пичкают из "счастливых" инстаграм-аккаунтов. Но что на самом деле означает этот термин? Действительно ли любовь к себе так важна для нашего психологического здоровья? Как понять, достаточно ли мы себя любим? Чем чревата "нелюбовь" и можно ли исправить ситуацию?
Что такое "любовь к себе" и как ей научиться обсуждаем с кандидатом психологических наук, доцентом, заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского Городского университета Ларисой Овчаренко и клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом, основателем психологического центра Григорием Мисютиным.
1:20 Что такое любовь к себе?
2:50 Что такое НЕлюбовь к себе?
05:45 Мы не любим себя поступками
08:05 Счастливый ребёнок может быть только у счастливой мамы
13:55 В чем проигрывают люди, которые себя не любят?
18:00 Упражнения, чтобы научиться любви к себе
22:45 Ошибки – это не провал, а обратная связь от ситуации
28:00 Может ли быть счастливым, человек, который себя не любит?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем
вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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